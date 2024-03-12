Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с активистами Народного фронта Мурманской области

Вчера в Мурманске состоялась встреча активистов регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Участие в мероприятии принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На встрече присутствовали представители движения с муниципалитетов региона, а также военнослужащие – участники СВО, члены их семей.

«Реализация проектов по развитию Мурманской области невозможна без активных людей. Каждый из вас работает в своей отрасли: вы занимаетесь своим делом, но при этом являетесь активными участниками президентского движения Народный фронт. Хочу поблагодарить вас за вашу активную позицию и за реальные дела, которые действительно приносят пользу обществу. Особые слова благодарности – за сплочение вокруг наших защитников, которые сейчас находятся на полях специальной военной операции. Для правительства Мурманской области поддержка участников СВО и их семей является важнейшей задачей. Благодаря вам предприниматели и неравнодушные северяне сплотились и продолжают оказывать нашим бойцам активную поддержку. За это вам огромное спасибо!», – сказал Андрей Чибис.

Во встрече также приняла участие депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член регионального штаба Народного фронта Татьяна Кусайко.

«Движение Президента накладывает на каждого из нас особую ответственность. Я убеждена, что каждый сидящий в зале и большинство наших активистов понимают это. Тот конструктивный диалог, который выстроен с правительством Мурманской области и лично с губернатором даёт возможность решать вопросы, которые поднимает наше население. То, что общественников слышат, – это, безусловно, движение вперёд», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

Народный фронт уделяет особое внимание обращениям граждан, которые касаются различных сфер. Руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич подчеркнул, что благодаря взаимодействию с органами власти всех уровней вопросы удаётся решать в кратчайшие сроки.

С начала спецоперации активисты движения ведут ежедневную работу по формированию и передаче дополнительной помощи в зону проведения спецоперации. Всего с начала СВО было собрано порядка 20 тонн, в том числе – продукты первой необходимости, строительные материалы (пленка, мешки, перчатки, лопаты, бензопилы), маскировочные сети, медикаменты, мини электростанции, радиостанции, полевые печи, автомобили и многое другое.

«Мурманская область – один из немногих регионов, где благодаря губернатору Андрею Чибису проводится большая работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Я считаю, это наш долг», – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мероприятия глава региона вручил ряду активистов движения Памятные медали «85 лет Мурманской области».

В завершении встречи, в формате открытого диалога участники пообщались с главой региона. В числе поднятых тем – благоустройство, капитальные ремонты в жилых домах и образовательных учреждениях, улучшение жилищных условий, а также предоставление услуг ЖКХ.

Поступившие инициативы, предложения и вопросы взяты в работу региональным правительством.

Фото: https://gov-murman.ru