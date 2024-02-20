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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 15:40

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с делегатами Всемирного фестиваля молодёжи от Мурманской области, Колумбии и Панамы

В преддверии Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус», состоялась встреча молодых северян, готовых представлять Мурманскую область на масштабном событии. В рамках мероприятия, прошедшего в Центре управления регионом Мурманской области, также состоялся телемост с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодёжи – представителями Республики Панама и Республики Колумбия. Во встрече с молодыми делегатами принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я уверен, что вы сможете найти общий язык с нашими товарищами из Панамы и Колумбии, придумать совместные проекты и сделать нашу планету лучше. В преддверии поездки на Всемирный фестиваль молодёжи я хочу пожелать каждому из вас новых, позитивных эмоций, также интересных знакомств. Чем больше обмена информацией и правильными мыслями, тем лучше. Дерзайте» – сказал глава региона, обращаясь к молодым делегатам Мурманской области.

В состав делегации от Кольского Заполярья вошли 120 человек – 90 участников и 30 волонтёров. Чтобы получить возможность отправиться на фестиваль в «Сириус», претенденты должны были выполнить несколько творческих заданий – написать эссе, снять видеовизитку, а также предоставить портфолио со своими достижениями. В рамках программы культурного шефства за Мурманской областью закреплена Республика Панама (33 человека) и Республика Колумбия (45 человек). Ребята будут взаимодействовать друг с другом на протяжении всего фестиваля.

«Всемирный фестиваль молодёжи – это отличная возможность познакомиться с новыми людьми, объединить совместные усилия и наладить коммуникации, которые протянутся на много лет вперед. Вы сейчас находитесь в самом активном и интересном возрасте, поэтому важно не упускать момент и строить крепкие надежные взаимоотношения. Именно для этого по инициативе Президента России Владимира Путина и был создан фестиваль, на котором вы сможете найти единомышленников», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также Андрей Чибис отметил, что поездка на Всемирный фестиваль молодёжи станет не только важной страницей в личной истории каждого участниками, но и подчеркнет статус Мурманской области как передового региона, который активной развивается и предоставляет молодым северянам комфортные условия для жизни, работы и самореализации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в программу фестиваля войдут познавательные марафоны, научные состязания, карьерные тренинги и творческие мастер-классы. Кроме того, в рамках культурного шефства в Сочи молодые северяне познакомят иностранную делегацию с самобытной культурной и промышленными достижениями Мурманской области, расскажут об истории родного края и вручат памятные подарки с арктической тематикой.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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