Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с генеральным директором ПАО «ТрансФин-М» Иннокентием Алафиновым

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в конце прошлой недели провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «ТрансФин-М» Иннокентием Алафиновым. В центре внимания — развитие транспортной инфраструктуры региона и реализация ключевых логистических проектов в Арктике.

Губернатор подчеркнул важное значение Мурманской области для развития транспортной системы России и международных маршрутов.

«Наш регион имеет стратегическое значение не только для России, но и для глобальной логистики. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина реализуется комплексное развитие Мурманского транспортного узла — одного из ключевых элементов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. Это позволит сформировать в Мурманской области мощный мультимодальный транспортный хаб», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор также отметил высокий транспортный потенциал региона. Мурманск остаётся крупнейшим незамерзающим портом за полярным кругом и лидером среди портов Арктического бассейна по объёмам грузооборота. В регионе базируется единственный в мире атомный ледокольный флот, обеспечивающий круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики.

Отдельное внимание было уделено развитию Мурманского транспортного узла. Благодаря поддержке Президента России запущено рабочее движение по новой железнодорожной ветке, обеспечено соединение восточного и западного берегов Кольского залива, продолжается развитие железнодорожной инфраструктуры и станционных мощностей.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, участие компании в инфраструктурных проектах и развитие транспортно-логистического потенциала региона.

По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении совместной работы, направленной на развитие Мурманского транспортного узла и укрепление позиций региона как ключевого логистического центра Арктики.

