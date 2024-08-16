Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой администрации Кировска Юрием Кузиным

В рамках рабочей поездки в Кировск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой администрации города Юрием Кузиным.

«Мы сегодня объехали город, посмотрели множество объектов, которые уже реализованы или находятся в стадии реализации, повстречались с людьми – представителями трудовых коллективов и жителями Кировска, а также близлежащих посёлков. Чётко видно, что люди отмечают позитивные изменения, а это значит, что инвестиции, которые вам выделяются, идут в дело. Прошу внимательно отработать вопросы, которые сегодня прозвучали на встречах», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что подготовлен мастер-план Кировско-Апатитской агломерации, который в числе других мастер-планов опорных городов Арктики одобрен Президентом России Владимиром Путиным. Губернатор отметил, что руководство муниципалитета показывает высокую эффективность работы, и рекомендовал Юрию Кузину мобилизовать команду для достижения целей, заложенных в мастер-план. Глава региона отметил, что работа носит комплексный характер, все проектные решения мастер-плана увязаны между собой и учитываются также при формирования регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Юрий Кузин поблагодарил губернатора за доверие и активное участие в вопросах проработки стратегии развития Кировска.

«Стратегический план «На Севере – жить» стал коллективным трудом, ведь это, прежде всего, мнение горожан. Сегодняшние встречи, которые вы проводили и с сотрудниками предприятий, и с гражданами, показывают, что они хотели бы видеть следующий этап изменений в конкретных предложениях. Это говорит о том, что формат, который вы задали, людьми принят, понят и одобрен. Встреча с жителями подтвердила, что люди готовы участвовать в обсуждении: фиксируя позитивные изменения, отмечают, что некоторые моменты требуют доработки или корректировки. Мы со своей стороны стараемся все мнения слышать и обсуждать: публичность власти, – это инструмент, который позволяет нам всегда находить верное решение», – сказал Юрий Кузин.

Глава администрации отметил, что в городе целый ряд проектов вошёл в мастер-план, – это очень масштабный этап развития Кировска за последние 40 лет.

«Благодаря вашей поддержке, поддержке компании «ФосАгро» и федеральным средствам нам удалось сдвинуть с мертвой точки проекты, которые в течение длительного времени создавали горожанам проблемы, – масштабный ремонт жилого фонда, дорог, программа благоустройства, строительство и капитальный ремонт социальных объектов. Кировск по итогам 23-го года вошл в топ-5 городов с наибольшим индексом комфортной городской среды среди малых городов Севера. Мы на этом, безусловно, не остановимся, будем двигаться дальше вместе с нашей командой, а в неё я включаю и всех жителей Кировска – потому что встреча показала, насколько они неравнодушные и вовлеченные в жизнь родного города», – подчеркнул Юрий Кузин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/