Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светланой Панфиловой

Вчера в областном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светланой Панфиловой, в рамках которой были рассмотрены вопросы корректировки структуры профильного ведомства, а также оперативного прохождения процедур по формированию и согласованию нормативной базы с учётом новых поставленных задач.

Напомним, в начале недели в ходе оперативного совещания Андрей Чибис представил новый состав правительства Мурманской области, в рамках которого Светлана Панфилова назначена заместителем губернатора, а также сохраняет за собой пост министра развития Арктики и экономики.

Губернатор отметил, что ключевая цель – это развитие экономики. В первую очередь, это касается логистики, с учётом всех решений по проекту СМП. Также это реализация проектов, сформированных в плане «На Севере – жить», по развитию и модернизации новых и действующих портовых мощностей, промышленности, ключевых компаний: «ФосАгро», «Норникель», «НОВАТЭК», «ЕвроХим», «Алкон». Продолжится работа по развитию малого и среднего бизнеса с учётом инициатив, которые рассматриваются в Мурманской областной Думе.

«Министерство будет дополнено вопросами туризма. Поток гостей растёт с каждым годом. Наша задача сделать всё, чтобы развивалась инфраструктура приёма и сопровождения этих гостей. Также дополнится направление, связанное с рыбопромышленным комплексом. В первую очередь, это вопросы инфраструктуры, портовых мощностей, холодильников и прочее. Село, оленеводство, сельское хозяйство в сфере молочного производства – это тоже часть экономики. Поэтому, с одной стороны, на вас огромные глобальные проекты, которые дают и дадут большое развитие нашей области, с другой стороны, городская экономика, малый бизнес. В связи с этим я хочу, чтобы мы сегодня с вами обсудили и то, какой вы видите скорректированную структуру, и то, какие вопросы есть для того, чтобы мы максимально оперативно провели все согласовательные процедуры и активно двигались вперёд», – подчеркнул губернатор.

Светлана Панфилова поблагодарила губернатора за оказанное доверие.

«Развитие Арктики и экономики Мурманской области – это очень ответственная и важная задача для меня и для целой команды экономического блока, которые успешно занимались этими вопросами в последние несколько лет. Конечно, есть ещё большие планы и цели на будущее, которыми мы и сейчас уже занимаемся. Тот функционал, который сейчас будет у министерства, позволит более комплексно подходить к общему развитию. Команда заряжена. Постараемся в кратчайшие сроки сформировать структуру и провести все необходимые мероприятия для того, чтобы не раскачиваться, а быстро приступить к поставленным задачам», – рассказала глава профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/