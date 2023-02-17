Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым

Губернатор Мурманской области Андрей Чибисвчера провёл рабочую встречу с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках встречи стороны обсудили ход строительства железной дороги к угольному порту «Лавна», а также возможность увеличения количества современных комфортабельных поездов дальнего следования, курсирующих из Мурманска в южном направлении.

«Рад снова видеть вас в Мурманской области. Прежде всего хочу поблагодарить за поддержку реализации важнейшего для области и страны проекта развития Мурманского транспортного узла. Благодаря вашему содействию и объединению усилий все решения по достройке железной дороги приняты. Строительство МТУ даст новый толчок к развитию экономики и загрузке Северного морского пути», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Мурманский транспортный узел – одно из ключевых направлений по развитию для Российских железных дорог. Подход к порту «Лавна» мы реализуем совместно с Минтрансом РФ. Проект большой, и безусловно, без вашего личного участия, Андрей Владимирович, без усилий региона, не мог бы состояться. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина открыть рабочее движение по направлению к порту «Лавна» мы должны до конца 2023 года», – отметил Олег Белозёров.

Также в ходе встречи стороны обсудили возможность увеличения количества поездов дальнего следования, курсирующих от станции Мурманск в южном направлении, и обновления подвижного состава этих поездов современными пассажирскими вагонами.

Олег Белозёров отметил, что вопрос будет рассмотрен, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.