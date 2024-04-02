Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой регионального УФАС Кристиной Смирновой

Стороны обсудили методы обеспечения стабильного ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами во всех сферах бизнеса.

В начале рабочей встречи Андрей Чибис поблагодарил Кристину Смирнову за ответственный подход к решению задач, поставленных перед региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

«Выражаю слова благодарности за непрерывный рабочий процесс, направленный на то, чтобы минимизировать риски в части нарушения антимонопольного законодательства. Активная позиция регионального Управления Федеральной антимонопольной службы во многом помогает соблюдать принятые нормы», – отметил глава региона.

Кристина Смирнова отметила, что одна из важных задач, которая стоит в настоящее время антимонопольной службой и органами власти, – это обеспечение справедливого ценообразования в сфере обращения с ТКО для малого, среднего и крупного бизнеса.

«В антимонопольный орган обратились предприниматели, осуществляющие реализацию продовольственных товаров через магазины в многоквартирных домах. Плата за вывоз твёрдых коммунальных отходов для таких предпринимателей рассчитывается исходя из утверждённого норматива накопления ТКО «Объекты торговли». Единый норматив применяется для различных торговых объектов: продовольственных и промтоварных магазинов, супермаркетов, павильонов, киосков. Вместе с тем, у разной категории предприятий, в силу специфики их деятельности, вырабатывается различный объем ТКО. Эти особенности должны учитываться в утверждённом нормативе накопления ТКО. Мы предлагаем скорректировать и дифференцировать действующие нормативы накопления ТКО с учётом баланса интересов всех хозяйствуюших субъектов», – рассказала Кристина Смирнова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона подчеркнул, что данный вопрос необходимо взять на контроль и создать справедливые условия для разных представителей бизнес-сообщества.

«Неправильно, когда малый бизнес в жилых домах платит столько же, сколько и крупное предприятие. Необходимо найти способ, который поможет сделать нормативы более справедливыми», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru