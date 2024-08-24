Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с горняками Кольского дивизиона «Норникеля» в Заполярном

Вчера в рамках рабочего визита в Заполярный губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с сотрудниками филиала Кольского дивизиона ПАО «Норильский никель».

Глава региона поздравил горняков с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд, подчеркнув, что развитие экономики Мурманской области невозможно без развития горнодобывающей промышленности.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что благодаря подписанию соглашения между «Норникелем» и правительством Мурманской области ремонтируется муниципальное жильё для сотрудников компании, соцработников и медиков. Также Андрей Чибис отметил, что в регионе возобновляется жилищное строительство, в том числе в Печенгском округе.

«Вместе с компанией мы договорились построить многоквартирный дом в Заполярном. Это важный фактор. Стройка жилья – хороший знак, который говорит о том, что есть задел на будущее», – сказал губернатор.

Далее Андрей Чибис предложил работникам предприятия перейти к открытому диалогу в формате «вопрос – ответ», высказать инициативы по развитию округа, города и региона.

Один из вопросов касался индивидуального жилищного строительства. Сотрудник компании отметил, что в области активно строятся дачи и дома, а также поинтересовался будет ли проводиться межевание свободных земельных участков в Печенгском округе и продлеваться программа «Свой дом в Арктике».

Губернатор подтвердил, что программа обязательно будет продолжена, так как очень востребована у северян.

«Программа будет реализовываться и в следующем, 2025, году. Напомню, что отдельные категории граждан также могут воспользоваться льготной Арктической ипотекой – об этом мы в прошлом году договорились с президентом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Горняки поблагодарили губернатора за продвижение на федеральном уровне интересов Арктики, за проект газификации, разработки новых месторождений, стратегический план «На Севере – жить», отметив, что видят положительные изменения и в округе, и в области в целом.

Также работники предприятия задавали вопросы, связанные с развитием городской инфраструктуры, а именно благоустройством дорог и дворов, общественных пространств, жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение глава региона подчеркнул, что инициативы будут рассмотрены для включения в план «На Севере – жить», а все вопросы приняты в работу профильными ведомствами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/