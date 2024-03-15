Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис провёл встречу с иностранными делегатами в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи. В ходе тематического маршрута «Жить и работать в России» регион посетили 29 молодых людей из Индонезии, Алжира, Аргентины, Турции, Боливии, Коста-Рики, Ганы, Панамы, Пакистана, Индонезии, Мексики, Болгарии, Казахстана, Таджикистана и других стран. Во встрече также приняли участие представители делегации Мурманской области.

«Я приветствую вас на территории региона. Мне рассказали, что вы уже активно познаете Север и Арктику, впечатлены снегом, покатались на оленьих упряжках, посмотрели несколько наших крупных производств и предприятий. Вас ждёт ещё один уникальное производство, которое построено у нас буквально в скалах за пять лет. Это настоящий завод заводов, который уже начал выпускать плавучие платформы по сжижению газа, которые не умеет делать никто. Я надеюсь, что у вас будут самые яркие и очень разнообразные впечатления. Прежде всего, от наших настоящих, с характером, дружелюбных северян. От нашей уникальной, завораживающей природы, которая тоже с характером. И, конечно, от тех производств, которые у нас уже работают, и которые появляются. Безусловно, это полезно будет и для наших ребят, это важное познавательное приключение. Очень надеюсь и рассчитываю, что после знакомства с Мурманской областью, форпостом России в Арктике, флагманом развития в Арктике, дружба станет крепкой, а может быть, кто-то из вас примет решение выучиться на нужную нам специальность и приедет к нам жить и работать», – обратился Андрей Чибис к гостям.

Глава региона ответил на вопросы ребят. Паола из Аргентины рассказала, что преподает в Национальном университете Огненной Земли, Антарктиды и островов Южной Атлантики в Ушуае, и отметила, что её город очень похож на Мурманск: климатом и наличием порта. Гостья подчеркнула, что развитие сотрудничества было бы перспективным для городов, как в рамках изучения Арктики и Антарктики, так и в сфере логистики, и спросила губернатора, в чем главный производственный потенциал Мурманска.

«Идея прекрасная. Думаю, очень полезно будет выстроить совместные образовательные программы, в том числе обмениваться студентами в рамках соглашения. Что касается потенциала, мы единственный глубоководный незамерзающий порт на севере России. Мы база для стратегически важного Северного морского пути. Именно у нас базируется уникальный атомный ледокольный флот. В прошлом году по СМП перевезли 36 млн тонн грузов, трасса активно развивается, это один из важнейших инвестиционных проектов страны. Сейчас порт на стороне Мурманска, на восточном берегу. А в прошлом году при поддержке Президента мы проложили железную дорогу на западный берег Кольского залива, и уже в этом году введём новый порт, которого раньше не было. Благодаря этому проекту в два раза увеличится грузооборот. То есть, логистика – наш стратегический потенциал», – подчеркнул губернатор.

В числе приоритетных направлений глава региона отметил также природные богатства Кольского полуострова.

«Тот апатит, который добывается у нас, становится удобрениями, и это 30% мирового рынка удобрений. Только подумайте. Также вчера вы были на Кольской ГМК, где которая дает важные для мировой экономики металлы, прежде всего никель. Также в регионе мы приступаем к разработке лития – у нас обнаружили самое большое в стране месторождение, и по сообщениям ученых – одно из крупнейших в мире. Также уже принято президентом решение, что к нам придет газ, и мы запустим производство сжиженного природного газа на экспорт. Регион стал технологическим центром компетенций по СПГ», – перечислил глава региона.

Отвечая о том, какие основные запросы сегодня есть у молодёжи региона и есть ли в области место, где могли бы работать молодые политики, губернатор подчеркнул, что, на его взгляд, одним из важнейших всегда является вопрос самоопределения и поиска себя в связи с Севером.

«За последние годы нам удалось при поддержке президента перевернуть к лучшему экономическую ситуацию. Мы развиваем экономику, чтобы в область шли инвестиции, реализовывались большие проекты, создавались высокооплачиваемые рабочие места. Безусловно, это даёт перспективу тем, кто учится сегодня в университетах, колледжах. Они отвечают для себя на вопрос, кем они могут быть в будущем, как реализовать себя в регионе. А мы даём информацию, чтобы ребята могли принимать взвешенное решение», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также рассказал, что в Мурманской области работает молодёжный парламент, члены которого имеют возможность напрямую предлагать свои идеи губернатору. Кроме того, запущена сеть пространств разной направленности «СОПКИ».

«Мы прекрасно понимаем, как важна инфраструктура, где ребята могут чувствовать себя свободно, заниматься своими проектами, общаться, отдыхать. И наши пространства пользуются большой популярностью», – отметил губернатор. С ним согласились молодые северяне, присоединившиеся к мероприятию в формате видеоконференцсвязи из пространств «СОПКИ» в разных муниципалитетах.

Губернатор также ответил на вопросы о возможностях для иностранцев по обучению и трудоустройству в регионе, востребованных специальностях, и согласился с необходимостью развивать взаимодействие, в том числе культурное.

«Мы стараемся настроить наше образование под те отрасли, которые максимально востребованы. Это инженерные специальности, морские, судоремонт, обслуживание портовой инфраструктуры, металлургия, горные специальности, нефть, газ, медицина и креативная индустрия. Мы готовим кадры для Арктики, и это может стать отличной возможностью для взаимодействия наших стран, и для вашей самореализации здесь. У нас есть программы для иностранных студентов, добро пожаловать!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение глава региона предложил иностранным гостям собрать идеи по направлениям и форматам будущего взаимодействия, и провести ещё одну встречу, чтобы детально их обсудить.

Фото: https://gov-murman.ru