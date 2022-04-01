Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с избранными руководителями Мурманска

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с избранными руководителями Мурманска Юрием Сердечкиным и Игорем Морарем.

«Поздравляю вас с избранием на высокие и очень важные посты в городе-герое Мурманске. Город имеет стратегическое значение для всей страны, поэтому сегодняшняя веха в определении руководства города является принципиально важной. Ваше конструктивное взаимодействие обеспечит и поможет решать стоящие перед нами вопросы. Желаю удачи и результативности работы. От правительства Мурманской области вам будет безусловная поддержка», - сказал Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на 34-м заседании Совета депутатов города Мурманска депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру главы администрации города Юрия Сердечкина и за кандидата на должность главы муниципального образования Игоря Мораря.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/