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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.24 13:30

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом АО «Электротранспорт»

АО «Электротранспорт» исполнилось 62 года со дня образования. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил коллектив с днём основания предприятия и пообщался с сотрудниками.

«Работа предприятия с каждым годом становится лучше, в том числе за счёт обновления подвижного состава. Спасибо за ваш труд и то, с какой любовью вы относитесь к работе предприятия. В АО «Электротранспорт» очень маленькая текучка, несмотря на то что спрос на водителей очень высок. Та атмосфера, которая создана здесь, позволяет воспитывать династии. Поздравляю с днём рождения предприятия, желаю поменьше аварий, побольше отзывчивых и позитивных пассажиров и, конечно же, улучшения условий труда», – сказал глава региона и вручил ряду сотрудников благодарности и благодарственные письма.

Также Андрей Чибис провёл встречу, в ходе которой ответил на вопросы сотрудников.

Вопросы в большинстве своём касались безопасности дорожного движения. Так, один из водителей отметил отсутствие культуры вождения у некоторых водителей маршрутного такси, автомобилистов.

«Не можем нормально подъезжать к остановкам, чтобы пассажиры могли спокойно садиться в автобус или троллейбус – мешают междугородние и экскурсионные автобусы, маршрутки, припаркованные автомобили», – рассказал он. 

Глава региона поручил профильному министерству провести с перевозчиками профилактические беседы, а также до 10 марта сформировать перечень объектов – остановок, разворотных колец, по которым есть подобные замечания.

Ещё один вопрос касался организации работы светофоров, а именно увеличения времени действия разрешающего сигнала при повороте. Водители отмечают, что автобусы и троллейбусы не всегда успевают повернуть и беспокоятся за пассажиров, которые из-за этого могут опоздать на работу или учёбу.

Все поступившие в ходе встречи вопросы взяты в работу.

Напомним, днём создания самой северной троллейбусной системы мира считается 11 февраля 1962 года, когда состоялся торжественный запуск троллейбусов «ЗиУ-5» в Мурманске. За время своего существования мурманские троллейбусы и автобусы перевезли более 3,4 млрд человек. В настоящее время в будние дни на маршруты выходит до 198 единиц транспорта. Ежедневно предприятие перевозит до 150 тысяч пассажиров.

За последние два года в рамках стратегического плана «На Севере – жить» введены в работу 45 новых троллейбусов, 68 автобусов, построены и введены в эксплуатацию два цеха по ремонту и обслуживанию автобусов, увеличена перевозка пассажиров на 6,5%.

Предприятие является одним из передовых предприятий горэлектротранспорта России и это неоднократно отмечалось наградами. Так, по итогам 2023 года в рейтинге средних городов России, в котором рассматривалось 64 города, предприятие заняло 1-е место. Также в прошлом году Мурманск занял 10-е место в рейтинге по качеству работы общественного транспорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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