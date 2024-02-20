Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом ФГУП «Атомфлот»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с коллективом единственного в мире атомного ледокольного флота – ФГУП «Атомфлот».

«То, что делается в Мурманской области – это, в первую очередь, новые перспективы для нас – жителей. Вы высокотехнологичный передовой коллектив, но прежде всего, вы – жители Мурманска. Я хочу, чтобы вы обозначили те нюансы, вопросы, которые вас, как горожан, волнуют», – сказал губернатор Андрей Чибис, открывая встречу.

Во встрече также приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Один из вопросов касался состояния лифтового хозяйства, в том числе отсутствия информации о сроке их эксплуатации.

«В этом году по Мурманской области будет поменяно 160 лифтов. Деньги на это планомерно выделяем и, думаю, что постепенно мы проблему решим. В первую очередь мы меняем те лифты, которые выработали свой срок, и то, где реально есть риски. А что касается актов освидетельствования и паспортов, то дам команду, чтобы проверили всё, чтобы люди знали, что лифт был проверен, что он безопасен, кто за него несёт ответственность», – сказал губернатор.

Также вопросы касались расселения из аварийного жилья, сноса деревянных двухэтажек, благоустройства города, установок детских площадок и обустройства общественных территорий.

«Большая благодарность вам от всех мам и пап Мурманской области за установку новых детских площадок, создание прогулочных зон. Я вспоминаю 10 лет назад, когда реально не где было гулять с детьми, сейчас – просто радует», – поблагодарил губернатора один из участников встречи.

Отдельный блок вопросов был посвящён экологии. В организации широко развито корпоративное волонтёрство, в том числе, в части природоохранных мероприятий. Северяне сетовали на невоспитанных владельцев собак, которые не убирают за своими питомцами, просили открыть больше пунктов для сдачи макулатуры и активнее наказывать тех, кто курит в общественных местах.

Также коллектив вышел с инициативой размещения на светодиодных растяжках вдоль проспекта Ленина проекции ледоколов в честь 65-летия атомного ледокольного флота, который будет праздноваться 3 декабря этого года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, все вопросы и предложения будут проработаны региональным правительством.

В рамках мероприятия ряду сотрудников ФГУП «Атомфлот» Андрей Чибис вручил Благодарности и Благодарственные письма.

Фото: https://gov-murman.ru