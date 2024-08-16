Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Кировского филиала АО «Апатит»

15 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Кировск провёл встречу с сотрудниками КФ АО «Апатит».

Глава региона подчеркнул, что Кировский филиал АО «Апатит», входящий в группу компаний «ФосАгро», является важнейшим социальным партнёром правительства Мурманской области.

«Комбинат активно развивается, ставит новые рекорды, идут новые инвестиции и, конечно, «ФосАгро» является нашим настоящим, качественным партнёром. И всё это – заслуга коллектива. Большое вам спасибо за труд!», – сказал Андрей Чибис.

В преддверии профессионального праздника Дня горняка за особые заслуги в горнодобывающей отрасли глава региона вручил сотрудникам комбината ряд Благодарственных писем. Кроме того, исполнительный директор Кировского филиала АО «Апатит» Константин Кучур получил диплом за 1-е место предприятия в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда» регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества».

Далее встреча продолжилась в формате «вопрос – ответ».

«Закрытых тем нет, прошу задавать любые вопросы. Мне очень важно услышать ваше мнение, ваши вопросы, ведь вы своим трудом обеспечиваете экономическое развитие нашей области и всей страны в целом. По итогам нашей встречи, исходя их ваших позиций будут сделаны акценты следующего пятилетнего плана «На Севере – жить», который сейчас находится в высокой степени готовности», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сотрудники предприятия активно включились в беседу. Кировчане и апатитчане интересовались дальнейшим развитием социальной сферы, а именно образования и здравоохранения.

Глава региона подчеркнул, что работа в этом направлении обязательно будет продолжена. В том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и социально-экономического партнёрства между правительством Мурманской области и «ФосАгро».

Андрей Чибис отметил вклад предприятия в оснащение и капитальный ремонт «Апатитско-Кировской ЦГБ», поддержку образовательного проекта «ФосАгро-классы», где школьники имеют возможность более углубленно изучать точные и естественнонаучные предметы.

Кроме того, благодаря поддержке федеральных властей и компании «ФосАгро» планируется модернизация филиала Мурманского арктического университета в Апатитах – решение об этом было принято в рамках рабочего визита в Мурманскую область первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова на заседании наблюдательного совета МАУ. Целью преобразований является создание в Апатитах ведущего горного вуза страны.

Следующий блок вопросов касался развития городской инфраструктуры, а именно благоустройства дорог и дворов, общественных пространств, жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что муниципалитеты Кировско-Апатитской агломерация входят в перечень опорных населённых пунктов Заполярья, мастер-план дальнейшего развития которых накануне был одобрен Президентом России Владимиром Путиным, поэтому их развитие – на особом контроле.

«Все поступившие в ходе встречи предложения и вопросы будут детально изучены и взяты в работу рамках плана «На Севере – жить»», – отметил Андрей Чибис, поблагодарив сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» за продуктивный диалог.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/