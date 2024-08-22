Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Ковдорского ГОКа

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера в ходе рабочей поездки в Ковдор провёл встречу с сотрудниками Ковдорского ГОКа. Открывая мероприятие, глава региона отметил, что на предприятии трудятся грамотные и опытные специалисты, которые вносят важнейший вклад в развитие Мурманской области.

«Мы часто проводим встречи с трудовыми коллективами, которые помогают сформировать полное представление о том, в каких переменах нуждается Мурманская область. Нам важно знать, какие вопросы волнуют вас не только как работников стратегически важного предприятия, но и как жителей Кольского Заполярья. Важно проговаривать чувствительные моменты, чтобы вместе найти пути их решения», – подчеркнул глава региона.

Участники встречи отметили, что за последние годы Ковдор поменялся в лучшую сторону – позитивные перемены наблюдаются во многих сферах благодаря реализации стратегического плана «На Севере – жить». Однако остаются вопросы, которые требуют внимания. В частности, ковдорчане спросили, как региональное правительство поддерживает индивидуальное жилищное строительство в небольших населенных пунктах.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области действуют программы, которые пользуются высоким спросом со стороны северян – «Свой дом в Арктике» и «Арктическая ипотека». Воспользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве. Также полученные средства можно потратить на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона, к которым, в том числе, относится и город Ковдор.

Также сотрудники комбината спросили у губернатора, как продвигается работа по газификации Мурманской области.

«Мы долгое время бились за то, чтобы Мурманская область была газифицирована. Я не единожды обращался с этим вопросом к Правительству РФ. Решение о газификации региона, принятое Президентом Владимиром Путиным, изменит экономический уклад. Конечно, проект непростой – он требует больших вложений. Несмотря на сложности, по этому вопросу идет активная работа», – сказал Андрей Чибис.

Отдельный вопрос ковдорчане посвятили системе здравоохранения. Сотрудница комбината сообщила, что для проведения диагностики на компьютерном томографе необходимо выезжать в другие города – Мончегорск или Мурманск. Глава региона отметил, что в Ковдоре удалось найти подходящее помещение для кабинета рентгеновской компьютерной томографии, который откроется уже осенью этого года.

Особое внимание сотрудники обратили на туристическую сферу, которая развивается благодаря всесторонней реализации проекта «Ковдор – столица Гипербореи». Северяне спросили, будет ли продолжаться работа в данном направлении и какие перспективы ждут Ковдор, который привлекает не только туристов, но и частных предпринимателей.

«Гиперборейскую» тематику необходимо развивать наравне с Ковдорским ГОКом, благоустройством и другими направлениями. Очень важно расставлять акценты на туристической привлекательности – у людей должно возникать желание приезжать в Ковдор. Мы объединим силы вместе с комбинатом и муниципалитетом и сделаем качественный продукт», – сказал Андрей Чибис.

В завершение встречи глава региона отметил, что Ковдор – особенный город, который имеет стратегически важное значение для развития региона. Губернатор поблагодарил ковдорчан за честный разговор и сообщил, что вопросы, озвученные на встрече, будут приняты в работу.

«В основе комплексного развития всего региона лежит экономика, которая становится сильнее и мощнее благодаря вашей работе. Ваш труд чрезвычайно важен, поэтому идеи, пожелания и предложения сотрудников ГОКа для нас в приоритете», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в преддверии Дня шахтёра отличившиеся сотрудники комбината также получили заслуженные награды за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие горнодобывающей отрасли. Среди них – Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/