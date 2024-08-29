Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Мурманского морского торгового порта

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с коллективом старейшего портового предприятия Кольского Заполярья – АО «Мурманский морской торговый порт». Во встрече также принял участие исполнительный директор предприятия Павел Олейник.

«Мурманский морской торговый порт – часть большой портовой инфраструктуры Мурманска, нашего незамерзающего глубоководного Кольского залива. Сейчас перед портом открываются новые перспективы, которые в том числе вошли и в наш новый стратегический план «На Севере – жить». Вклад, который вы вносите в развитие региональной логистики, безусловно, неоценим. Мне важно послушать вас как жителей Мурманска, области, что и как на ваш взгляд стоит развивать, благоустраивать, менять», – сказал губернатор, подчеркнув, что всем вопросам будет уделено внимание властей.

В числе основных вопросов, заданных главе региона, – благоустройство дворов и общественных территорий. В том числе портовики отметили, что администрациям муниципалитетов необходимо уделять более пристальное внимание проектам благоустройства на этапе планирования, тщательно прорабатывать все детали, чтобы они вписывались в общую концепцию городской среды, а также отвечали всем необходимым требованиям безопасности.

«В прошлом году производилась масштабная реконструкция дворовых территорий по проезду Связи. Сделали новые дороги, бордюры и всё остальное. Но есть недоделки. Например, остались бетонные ящики, в которых, видимо, предполагалось высаживать цветы. Год прошёл, цветов там так и не высадили, а сами ящики превратились в мусорные», – посетовала одна из сотрудниц.

По словам коллектива ММТП, вопросы по своевременной и качественной уборке территорий от мусора, выкосу борщевика есть не только к управляющим компаниям, но и к городским службам.

Глава региона согласился, что все работы по благоустройству, которые в последние годы проводятся очень активно, сходят на нет, если за территориями нет должного ухода, и заверил, что обязательно ещё раз обратит на это внимание руководителей муниципалитета.

Безусловно, сотрудники Мурманского морского торгового порта интересовались планами и сроками переноса перевалки угля на западный берег Кольского залива.

Глава региона подчеркнул, что данная инициатива уже получила поддержку Президента России Владимира Путина.

«Правительство Мурманской области вместе с ММТП проводит работу в части поэтапной переориентации угольной перевалки на западный берег залива с проработкой вопроса замещения угля на другие виды грузов. Данное решение позволит минимизировать распространение угольной пыли на территории областного центра, а, следовательно, улучшит экологическую обстановку», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в преддверии 109 годовщины со дня основания АО «Мурманский морской торговый порт» губернатор Андрей Чибис наградил и отметил тех, кто вносит особый вклад в развитие предприятия и экономики региона – сотрудники были удостоены Благодарственных писем губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/