Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с сотрудниками Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Открывая мероприятие, глава региона отметил, что в учреждении трудятся грамотные и опытные специалисты, которые вносят неоценимый вклад в благополучие Мурманской области.

Губернатор отметил сотрудников больницы – Благодарственные письма получил 21 сотрудник.

В начале встречи Андрей Чибис поделился планами на ближайшие годы в сфере здравоохранения: модернизация зданий главной региональной больницы (они уже включены в проект мастер-плана по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области), которые одобрил Президент России Владимир Путин, продолжение программы переоснащения, внедрение стандарта «арктической медицины».

Напомним, накануне Президент России поддержал предложение Андрея Чибиса о разработке отдельного стандарта медицины для северян. Губернатор предложил изменить подход к организации оказания медицинской помощи северянам, чтобы глубина и частота исследований была больше, чем в тёплом климате.

Андрей Чибис заметил, что на встречах с жителями в муниципальных образованиях региона он все меньше получает вопросов о качестве оказания медпомощи в регионе. Это подтверждает позитивные преобразования в отрасли. В том числе и связанные с привлечением кадров.

В Мурманской области по инициативе губернатора в рамках плана «На Севере – жить» разработан уникальный пакет мер привлечения специалистов, в который входят: единовременная денежная выплата в размере до 1,5 млн рублей медицинским работникам, принимаемые на квотированные рабочие места; ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 тысяч рублей; компенсация оплаты аренды жилья медработникам до 25 тысяч рублей.

Участники встречи отметили, что за последние годы учреждение поменялось в лучшую сторону благодаря реализации стратегического плана «На Севере – жить» – коллектив прирастает кадрами, обновляется медицинская техника, приняты решения по созданию более комфортной рабочей обстановки, внедряются цифровые технологии, налажена система повышения компетенций медиков. Однако остаются вопросы, которые требуют внимания.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, многие вопросы встречи касались организации работы медицинского учреждения, перераспределения ресурсов между направлениями, а также расстановки приоритетов и принятия стратегических решений. Руководители регионального Минздрава получили ряд поручений по анализу текущей деятельности учреждения для выработки решений и повышения качества работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/