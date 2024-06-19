Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом «Сбера»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Мурманского отделения ПАО «Сбербанк». Открывая встречу, глава региона отметил, что Мурманская область – ключевой стратегический регион.

«Арктика с каждым годом становится всё весомее. Потому что тут – в недрах, на шельфе – сосредоточены гигантские ресурсы для будущего. Наша глобальная цель, конечно, – развивать экономику Мурманской области, удерживать людей, увеличивать численность трудоспособного населения», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в последние годы в регионе активно развивается производство, благоустраиваются города и посёлки области, началось строительство жилья.

«Сейчас команда правительства Мурманской области работает над разработкой новых национальных проектов, о которых говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию, для дополнительных мер поддержки – и региональных, и федеральных», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона призвал всех желающих принять участие в актуализации плана «На Севере – жить» и вносить свои предложения, чтобы Мурманская область ещё активнее развивалась и была комфортнее для жизни, работы и отдыха.

В ходе встречи губернатор вручил ряду сотрудников Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы банковских услуг.

Далее общение продолжилось в формате вопрос-ответ. Вопросы в том числе касались благоустройства города и обустройства общественных территорий, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru