Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом УМВД РФ по Мурманской области

убернатор Мурманской области Андрей Чибис 22 июля провёл встречу с коллективом Управления Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области.

«Для меня большая честь передать заслуженные награды сотрудникам, которые достигли высоких результатов в работе. При этом важно, что вы не только обеспечиваете правопорядок и безопасность, а также являетесь жителями Мурманской области и поэтому имеете свое видение того, как должен развиваться регион. В настоящее время мы ведём активную работу по обновлению стратегического плана развития «На Севере – жить» на будущие годы, определяем ключевые приоритеты, в направлении которых и будем двигаться. Буду признателен, если сегодня мы перейдём в режим открытой коммуникации, и вы зададите волнующие вопросы», – отметил глава региона.

В продолжение мероприятия губернатор Андрей Чибис рассказал об итогах работы областного правительства за прошедшие пять лет. Глава региона отметил, каких результатов удалось достичь в разных областях – экономике, социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании, благоустройстве и других. Особое внимание Андрей Чибис акцентировал на реализации крупнейших инвестиционных проектов, которые изменят экономику региона, – газификации Мурманской области, освоению литиевых месторождений, строительстве порта «Лавна» и других.

Начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области Алексей Веселовский поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за предоставленную возможность доверительного общения, в рамках которого сотрудники смогли напрямую застать вопросы или высказать пожелания.

«В нашем управлении впервые проводится мероприятие подобного формата, и оно, безусловно, принесет только положительный результат. Андрей Владимирович, большое спасибо за то, что в плотном графике вы нашли время встретиться с нашим коллективом и ответить на интересующие вопросы», – отметил Алексей Веселовский.

Сотрудников регионального Управления МВД России интересовали вопросы, связанные с обеспечением комфортных условий для жизни и службы в Кольском Заполярье.

В частности, сотрудники полиции спросили, будет ли продлеваться программа «Свой дом в Арктике», какие решения будет приниматься в части регулирования миграционной политики, что предполагает план реновации ЗАТО и военных гарнизонов.

Отдельно работники регионального УМВД РФ поблагодарили губернатора Андрея Чибиса за ежемесячную доплату сотрудникам патрульно-постовой службы в размере 10 тысяч рублей. Напомним, в начале 2024 года губернатор Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым более 360 сотрудников полиции региона получают доплату к зарплате в сумме 10 тысяч рублей ежемесячно из регионального бюджета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников Благодарственными письмами губернатора Мурманской области за высокий профессионализм и достойное выполнение служебных обязанностей. Награды получили 23 сотрудника регионального УМВД. Ещё три работника удостоены Почётного Знака губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/