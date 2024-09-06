Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом завода «Окраина»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня побывал на мясоперерабатывающем заводе «Окраина», где пообщался с коллективом.

Глава региона, открывая встречу, отметил, что развитию Арктической зоны России в целом, и Мурманской области в частности сейчас уделяется большое внимание.

«Вчера в ходе Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин обозначил целый ряд важных для северян решений. В том числе это планы по расширению пропускной способности Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн в год и развитие новой портовой инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, строительство кампуса в Мурманске, сохранение 2% годовых по «Арктической ипотеке» для жителей Арктики и Дальнего Востока, а также дополнительное финансирования проектов реализации мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны», – сказал Андрей Чибис.

Далее глава региона предложил перейти к формату «вопрос – ответ», отметив, что мнения жителей обязательно учитываются при принятии тех или иных решений, которые касаются развития города и области.

«Мы сформулировали чёткий план развития региона на следующие пять лет – «На Севере – жить». Он составлен с учётом пожеланий самих жителей, а также с учётом того, что уже сделано. Но мы понимаем, что дело – в деталях. Я провожу много встреч с жителями, с коллективами предприятий и организаций для того, чтобы уточнить нюансы. Ваше предприятие – практически бренд Мурманской области, вы вносите вклад в экономику региона. Но вы также – жители наших городов. Я бы хотел послушать вас о том, что вы считаете самым чувствительным, что влияет на качество жизни», – сказал губернатор.

Одна из сотрудниц предприятия обратила внимание, что на некоторых участках дорог после ремонта остаются мусор и недоделки.

«В Мурманске ремонтируют дороги – и в этом, и в прошлом году много сделано. Но я обращаю внимание, что на некоторых участках со стороны дороги асфальт и бордюр положили, а дальше – яма, ничего не засыпано. Почему не доделывают? Это мой город, и я хочу, чтобы он был красивый», – сказала она.

Аналогичный вопрос касался содержания детских площадок. Сотрудники отметили, что за последние годы появилось много новых пространств для детей, за которыми, к сожалению, не всегда есть должный уход.

Глава региона согласился, что такие моменты действительно портят общее впечатление от проведённых работ.

«Вы абсолютно правы. Некоторым действительно не хватает щепетильного отношения. Вчера на встрече с коллективом администрации Мурманска я ещё раз обратил на это внимание руководителей. В инфраструктуру города мы вкладываем большие деньги, многое делается – фасады, дворы, дороги. Важно, чтобы все эти работы проводились качественно, а за этим нужно тщательно следить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё один вопрос касался угольной пыли в Мурманске.

Глава региона подчеркнул, что инициатива по поэтапному переносу перевалки угля на западный берег Кольского залива уже получила поддержку Президента России Владимира Путина.

«Данное решение позволит минимизировать распространение угольной пыли на территории областного центра, а, следовательно, улучшит экологическую обстановку», – сказал губернатор.

В ходе мероприятия губернатор Андрей Чибис наградил и отметил тех, кто вносит особый вклад в развитие предприятия и экономики региона – сотрудники были удостоены Благодарственных писем губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после встречи генеральный директор ООО «МПЗ «Окраина» Антон Казинов познакомил губернатора Андрея Чибиса с работой цеха по производству сырокопчёных колбасных изделий. Так, они посетили производственный цех, где непосредственно происходят все стадии подготовки сырья – жиловка, фаршесоставление и формовка, термоотделение, где сырокопчёные колбасы проходят термообработку и сушку, и цех, где готовая продукция упаковывается и маркируется.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/