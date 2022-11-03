Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с начальником Управления Минюста России по Мурманской области Мариной Салохо

Вчера в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса с начальником управления Министерства юстиции РФ по Мурманской области Мариной Салохо.

«Спасибо за конструктивное рабочее взаимодействие. Это принципиально важно. Вы живете здесь, чувствуете и понимаете потребности региона, успешно выполняете задачи. От коллег знаю, что любые возникающие вопросы получают быстрое, четкое и адекватное решение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Марина Салохо также поблагодарила Андрея Чибиса за совместную работу.

«Мы активно взаимодействуем со всеми министерствами, особенно с региональным Минюстом и Министерством внутренней политики. Коллеги всегда, в любое время открыты для диалога. В этом году было 220 лет минюсту России. И благодаря, в том числе, налаженному взаимодействию, высоко оценена работа управления», – сказала Марина Салохо.

В рамках встречи стороны обсудили создание в Мурманской области государственного юридического бюро для развития в России института бесплатной помощи и юридического просвещения граждан.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в нашем регионе осуществляются мероприятия, направленные на развитие института бесплатной юридической помощи: соответствующее соглашение региональный минюст ежегодно заключает с Адвокатской палатой Мурманской области. Перечень адвокатов, оказывающих услуги северянам по данному соглашению, размещен на сайте регионального Минюста.

Фото: https://gov-murman.ru