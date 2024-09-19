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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.24 19:30

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с председателем Мурманской областной Думы Сергеем Дубовым

Глава региона поблагодарил спикера регионального парламента за эффективное взаимодействие в работе на благо северян.

«Высокие результаты в рамках исполнения плана «На Севере – жить» достигнуты в том числе благодаря нашему плотному взаимодействию. Спасибо областной Думе, фракции «Единая Россия» и другим фракциям, которые занимают конструктивную позицию, за поддержку всех инициатив. Работа в единой команде позволяет добиваться хороших результатов. Впереди много новых, совместно выработанных задач на следующие 5 лет, они очень непростые, сделать нужно многое. Доверие, которое оказано и мне, как губернатору, и всей партии нашей, это высокое доверие. И поддержка президента по ключевым инициативам для развития Мурманской области дополнительно стимулирует нас чётко, быстро, слаженно и эффективно работать. Уверен, что вместе с депутатами областной Думы мы ровно так и будем продолжать», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил Сергея Дубового лично за организацию взаимодействия, чёткое понимание задач, поддержку на законодательном уровне инициатив, которые важны для северян.

Сергей Дубовой в свою очередь поздравил Андрея Чибиса с избранием на пост губернатора Мурманской области.

«Тот результат, который Вы показали, демонстрирует высокое доверие жителей. Программа «На Севере – жить», которая пять лет назад была принята, успешно реализована благодаря Вам и команде правительства. Жители видят, что в каждом населённом пункте есть позитивные изменения в социальной, культурно-бытовой сфере, благоустройстве территорий. За эти пять лет на общественных пространствах и дворовых территориях появились новые объекты, то, что не делалось раньше. Также принят ряд законопроектов социальной направленности, которые улучшают благополучие северян, привлекают новые кадры. В период специальной военной операции по Вашей инициативе приняты важные законопроекты в поддержку семей военнослужащих. Это многое значит, жители это видят, как Вы достойно прошли этот период. Поздравляю Вас. Уверен, что та программа, которую мы с Вами приняли на ближайшую пятилетку будет так же успешно реализована. Мы готовы и далее совместно работать с командой правительства», – подчеркнул Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой также отметил, что на прошедших выборах замещалось 139 депутатских мандатов в 11 муниципалитетах региона, большую часть из них получили представители партии «Единая Россия».

«Это также говорит о высоком доверии населения и Вашей успешной работе как секретаря регионального отделения партии», – сказал Сергей Дубовой.

Спикер парламента сообщил, что 24 сентября состоится первое заседание Мурманской областной Думы в обновленном составе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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