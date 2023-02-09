Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с председателем правления Проектного офиса развития Арктики Николаем Дорониным

Губернатор Андрей Чибис 8 февраля провёл встречу с председателем правления Проектного офиса развития Арктики, членом Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Николаем Дорониным. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Арктические проекты, которые запускаются и реализуются в нашем регионе, важны для развития экономики не только Мурманской области, но и всей страны. И, конечно, экспертная оценка Проектного офиса важна для нас, особенно с точки зрения учёта интересов коренных малочисленных народов Севера. Надеюсь на ваше активное взаимодействие и на поддержку арктических инициатив», – сказал губернатор.

Николай Доронин поблагодарил Андрея Чибиса за оценку важности работы Проектного офиса и отметил, что Мурманская область по праву может считаться столицей Арктики.

«Мурманская область уверенно занимает лидирующие позиции среди других арктических регионов страны. Мы тесно сотрудничаем с Кольским научным центром, с научно-образовательным центром «Российская Арктика». Мы объединяем экспертов и учёных, чтобы гармонизировать отношения между населением, бизнесом и государством при решении таких сложных задач, как запуск новых промышленных проектов на северных территориях», – отметил Николай Доронин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) был создан в 2017 году. Перед центром стоят амбициозные задачи по повышению уровня знаний граждан страны об уникальной и неповторимой Арктике. Направления деятельности ПОРА связаны с социальными, экономическими и экологическими аспектами жизнедеятельности на севере России.

За время работы создано научное сообщество из порядка 400 экспертов, организован сбор идей для Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, запущен рейтинг устойчивого развития Арктики «Полярный индекс», карта экологических проблем Баренц-региона и другие инициативы. Проектный офис также является организатором ряда экологических фестивалей и акций.

Фото: https://gov-murman.ru