Губернатор Андрей Чибис провел встречу с сотрудниками администрации города Мурманска

Вчера во время встречи глава региона подчеркнул, что город играет огромное значение для всей Арктики, для страны, и его перспективное развитие – важнейшая цель работы для региональной и муниципальной команды.

«Сегодня утром пришло сразу несколько хороших новостей. Чтобы они появились, мы очень долго, детально готовились. Президентом в ходе Восточного экономического форума озвучено решение о том, что современный кампус у нашего университета будет. И второе – по увеличению пропускной способности нашей железной дороги до 110 млн тонн. Кроме того, за что ещё мы бились, – чтобы не поднималась ставка Арктической ипотеки. И это хорошие итоги нашей кропотливой работы, но еще очень много предстоит сделать», – сказал губернатор.

В ходе встречи Андрей Чибис рассказал о приоритетных направлениях в рамках одобренных президентом Владимиром Путиным мастер-планов развития опорных городов Арктики, в числе которых Мурманск, а также региональной стратегии «На Севере – жить». Губернатор напомнил, что в её разработке принимали участие эксперты и северяне: всего поступило более 72 тысяч предложений от 25 тысяч жителей региона. Главные цели – сохранение численности населения, рост доходов людей и бюджета для обеспечения достойных условий жизни.

Стратегическими обозначены развитие портовых мощностей и Мурманского транспортного узла, судоремонта и рыбной промышленности, газификация и СПГ. В числе проектов, которые планируется реализовать в Мурманске, глава региона отметил модернизацию инфраструктуры МАУ и строительство кампуса мирового уровня, создание инжинирингового центра по судоремонту, строительство детской областной больницы и реконструкцию взрослой областной больницы, дальнейшую активизацию жилищного строительства и модернизацию существующего жилищного фонда и системы ЖКХ, благоустройство.

«Мурманск – базовый порт Севморпути, он активно развивается, и будет развиваться ещё быстрее. Наш порт важен для экспорта продукции, которая производится в России. Также здесь будет реализовываться масса стратегических проектов для страны. И для этого важно наличие компетентных, высококвалифицированных кадров. Мы сейчас боремся за сильную экономику, привлекаем сюда инвесторов, чтобы запускать производства, работаем, чтобы сделать современной систему образования. Но кроме высоких зарплат людям важна среда, чтобы в городе хотелось жить и работать, переезжать сюда. Поэтому динамика изменений, щепетильное внимание к каждой мелочи – важно. Обеспечение комфортных условий. Хорошие дороги, дворы, пространства. И это зависит от действий и решений каждого из вас. Вся муниципальная машина должна активно работать на оперативное исправление недостатков в том числе», – подчеркнул губернатор, обращаясь к присутствующим.

В рамках встречи отличившиеся сотрудники администрации получили благодарственные письма губернатора.

«Я убеждён, что в зале нет людей, безразличных к городу, к жителям. Спасибо за вашу работу, за такое трепетное отношение. Наша общая задача – сделать Мурманск городом номер один в Арктике», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в формате открытого диалога губернатор ответил на вопросы присутствующих. Все они, а также прозвучавшие предложения, будут взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/