Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с сотрудниками судоремонтного завода «Нерпа»

Сегодня губернатор работает в ЗАТО Александровск. В начале рабочей поездки он осмотрел глубоководную акваторию и ремонтно-механические цеха судоремонтного завода «Нерпа».

Судоремонтный завод «Нерпа» – филиал акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» – создан в 1964 году как база военного судоремонта для круглогодичного ремонтно-профилактического обслуживания и переоборудования подводных лодок непосредственно в местах их базирования. Завод сегодня владеет уникальной технологией по восстановлению технической готовности АПЛ третьего поколения и ведет реконструкцию, модернизирует производственную базу под ремонт АПЛ четвертого поколения. В ремонтно-механических цехах выполняются работы по ремонту и предмонтажной подготовке, производятся детали и слесарная сборка узлов машиностроительной части кораблей и судов.

Затем глава региона провел встречу с коллективом предприятия.

«Вы делаете важнейшее дело для страны – вносите свой вклад в ее обороноспособность. Это всегда было принципиально важно, но вы прекрасно понимаете, насколько неизмеримо важным это стало сегодня. Наша страна находится в состоянии борьбы за мир, а значит, загрузка вашего предприятия обеспечена на долгие годы, ведь количество боевых кораблей в стране увеличивается. Спасибо вам огромное за вашу нелегкую работу, за то, что наши корабли, подводные лодки, суда обеспечения находятся в надежных руках и готовы встать в строй после качественного судоремонта. Вы, работники стратегического предприятия, составляете основу населения Снежногорска, поэтому я хотел бы поговорить с вами о проблемах города, о вопросах, которые именно вам хотелось бы решить», – сказал, открывая встречу, Андрей Чибис.

Участники встречи просили привести в порядок бассейн в Снежногорске, решить вопрос допуска гражданских лиц в бассейн Минобороны в Гаджиево, а также рассказали о том, что с нетерпением ждут открытия банного комплекса в Первомайском районе Мурманска, в который жители ЗАТО Александровск раньше ездили с удовольствием. Губернатор взял обращения на контроль и сообщил, что в Мурманске в 2026 году будет создан арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс, который построят в районе улицы Подгорной. В целом задача по восстановлению в населенных пунктах общественных бань вошла в следующий пятилетний этап стратегического плана «На Севере – жить».

Также снежногорцы рассказали, что всегда с удовольствием посещают ярмарку «Наша рыба», но хотелось бы, чтобы она приезжала почаще. Глава региона поручил, чтобы в маршрут выездной торговли качественной и недорогой рыбопродукцией чаще входило и ЗАТО Александровск.

Волновали снежногорцев и общие вопросы оказания медицинской помощи – отсутствие необходимых специалистов, оборудования, а также долгого ожидания медицинских процедур. Губернатор сообщил, что уже ставил эти вопросы перед руководством медицинских организаций, подведомственных ФМБА. При нежелании решать эти задачи проблема будет вынесена на федеральный уровень.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи глава региона поблагодарил жителей Снежногорска за искреннюю, неподдельную любовь к своему городу, желание изменить его к лучшему и наградил лучших сотрудников судоремонтного завода «Нерпа» благодарностями, а также Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru