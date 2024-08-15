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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 19:32

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом горно-обогатительного комбината «Олений Ручей»

В рамках рабочей поездки в Кировск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с трудовым коллективом горно-обогатительного комбината «Олений Ручей».

Андрей Чибис поблагодарил сотрудников предприятия за добросовестный труд и подчеркнул, что Мурманская область гордится проектом строительства ГОК «Олений Ручей».

«Это очень важный проект, построенный с нуля. Пример того, как правильно строить предприятие и бизнес, разумно используя имеющиеся технологии и трудовые ресурсы», – сказал Андрей Чибис.

Обращаясь к сотрудникам предприятия, глава региона подчеркнул, что работа по обновлению стратегического плана «На Севере – жить» вышла на финишную прямую – сейчас важно еще раз обсудить с северянами волнующие вопросы и внести необходимые коррективы.

«Верстка новой версии стратегического плана «На Севере – жить» близится к завершению. Нам важно учесть нюансы, выяснить, какую позицию занимает руководство муниципалитета, а какую – его жители. Говоря о последних результатах совместной работы, отмечу, что нам удалось добиться принципа справедливого налогообложения для комбината, благодаря чему предприятие будет развиваться и реализовывать намеченные планы», – подчеркнул глава региона.

Далее губернатор предложил работникам предприятия перейти к открытому диалогу в формате «вопрос – ответ», рассказать о проблемах, которые требуют немедленного решения.

Особое внимание сотрудники предприятия уделили образовательной системе. По словам северянки, в филиале Мурманского арктического университета в Апатитах не хватает специалистов, которые могли бы преподавать горное дело и готовить молодежь к работе на предприятии. Андрей Чибис напомнил, что в Апатитах планируется создать новую инфраструктуру кампуса филиала МАУ. В планах масштабная модернизация филиала МАУ с общим объемом инвестиций порядка 3 млрд рублей в ближайшие несколько лет.

Также работники предприятия задавали вопросы, связанные с благоустройством набережной у озера Большой Вудъявр, капитальным ремонтом жилых домов и реконструкцией дороги Кировск-Коашва.

В завершение глава региона поблагодарил сотрудников предприятия за разговор и подчеркнул, что проблемные вопросы будут обозначены в обновленном плане и приняты в работу профильными ведомствами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, накануне профессионального праздника – Дня горняка – работники АО «СЗФК» были награждены Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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