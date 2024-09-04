«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересноПервый раз в первый класс: Портовый альянс подарил детям сотрудников ММТП наборы школьных принадлежностей в брендированных рюкзаках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом ГОУП «Мурманскводоканал»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вачера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с рабочим коллективом ГОУП «Мурманскводоканал».

«Люди, которые трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заслуживают особого уважения. Вы делаете очень важное дело – обеспечиваете бесперебойную поставку воды в дома северян. Без вашей работы невозможно представить комфортную жизнь. Задавайте наболевшие вопросы – нам важно знать, что вы хотели бы изменить в лучшую сторону», – сказал глава региона.

Перед началом встречи губернатор Андрей Чибис отметил, что встречи с трудовыми коллективами всегда проходят насыщенно и эффективно. Люди, которые постоянно работают над повышением качестве жизни на Севере, не понаслышке знает, где наблюдаются болевые точки и над какими из них стоит работать в первую очередь.

Сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» задавали вопросы, которые касались разных сфер жизни – от жилищно-коммунального хозяйства до строительства спортивной инфраструктуры.

В частности, работники предприятия спросили, какие планы региональное правительство ставит перед собой в части проведения дорожных ремонтов и дальнейшего благоустройства территорий в муниципалитетах. Так, северянка спросила, есть ли возможность установить детскую площадку во дворе домов по улице Зои Космодемьянской, не подавая заявку на участие в губернаторской программе «На Севере – твой проект». Глава региона отметил, что проект будет рассматриваться, если в его реализации действительно нуждается большое количество жильцов. Однако участие в программе не только повышает гражданскую активность, но и гарантирует сохранность установленных объектов со стороны самих северян.

«В этом году в рамках программы мы реализуем 151 проект-победитель, по 107 из которых работы полностью завершены. Практика показывает, что северяне, которые прикладывают усилия и участвую в реализации проектов, больше ценят результаты проделанной работы. Не оставайтесь в стороне – подавайте инициативы, участвуйте в голосовании. Велика вероятность, что среди победителей окажется проект, который выбрали вы, а не кто-то другой», – подчеркнул губернатор.

Также работники предприятия спросили, планируется ли строительство новых объектов для занятий физической культурой. Глава региона подтвердил, что обновленный план «На Севере – жить» предусматривает работу над строительством таких объектов. Например, в Североморске уже строится бассейн, в Кировске появится аквапарк, а в Мурманске – акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Подгорной. 

В рамках мероприятия глава региона также передал заслуженные награды отличившимся работникам за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей Кольского Заполярья. Сотрудникам предприятия вручили Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи Андрей Чибис поблагодарил сотрудников предприятия за проявленную активность и высокий интерес ко всему, что происходит в их городах и посёлках. Губернатор подтвердил, что озвученные вопросы зафиксированы – каждый из них будет взять на контроль и детально проработан профильным ведомством.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире13:00«Метод Фрейда». Художественный сериал, 11 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,45 рубля, доллар потерял почти 1,39 рубля-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика