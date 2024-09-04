Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом ГОУП «Мурманскводоканал»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вачера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с рабочим коллективом ГОУП «Мурманскводоканал».

«Люди, которые трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заслуживают особого уважения. Вы делаете очень важное дело – обеспечиваете бесперебойную поставку воды в дома северян. Без вашей работы невозможно представить комфортную жизнь. Задавайте наболевшие вопросы – нам важно знать, что вы хотели бы изменить в лучшую сторону», – сказал глава региона.

Перед началом встречи губернатор Андрей Чибис отметил, что встречи с трудовыми коллективами всегда проходят насыщенно и эффективно. Люди, которые постоянно работают над повышением качестве жизни на Севере, не понаслышке знает, где наблюдаются болевые точки и над какими из них стоит работать в первую очередь.

Сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» задавали вопросы, которые касались разных сфер жизни – от жилищно-коммунального хозяйства до строительства спортивной инфраструктуры.

В частности, работники предприятия спросили, какие планы региональное правительство ставит перед собой в части проведения дорожных ремонтов и дальнейшего благоустройства территорий в муниципалитетах. Так, северянка спросила, есть ли возможность установить детскую площадку во дворе домов по улице Зои Космодемьянской, не подавая заявку на участие в губернаторской программе «На Севере – твой проект». Глава региона отметил, что проект будет рассматриваться, если в его реализации действительно нуждается большое количество жильцов. Однако участие в программе не только повышает гражданскую активность, но и гарантирует сохранность установленных объектов со стороны самих северян.

«В этом году в рамках программы мы реализуем 151 проект-победитель, по 107 из которых работы полностью завершены. Практика показывает, что северяне, которые прикладывают усилия и участвую в реализации проектов, больше ценят результаты проделанной работы. Не оставайтесь в стороне – подавайте инициативы, участвуйте в голосовании. Велика вероятность, что среди победителей окажется проект, который выбрали вы, а не кто-то другой», – подчеркнул губернатор.

Также работники предприятия спросили, планируется ли строительство новых объектов для занятий физической культурой. Глава региона подтвердил, что обновленный план «На Севере – жить» предусматривает работу над строительством таких объектов. Например, в Североморске уже строится бассейн, в Кировске появится аквапарк, а в Мурманске – акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Подгорной.

В рамках мероприятия глава региона также передал заслуженные награды отличившимся работникам за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей Кольского Заполярья. Сотрудникам предприятия вручили Благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи Андрей Чибис поблагодарил сотрудников предприятия за проявленную активность и высокий интерес ко всему, что происходит в их городах и посёлках. Губернатор подтвердил, что озвученные вопросы зафиксированы – каждый из них будет взять на контроль и детально проработан профильным ведомством.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/