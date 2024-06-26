Губернатор Андрей Чибис провел встречу с трудовым коллективом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

Глава региона вчера в формате открытого диалога ответил на вопросы, касающиеся образования, профориентации, социальной сферы, туризма.

«У тех, кто живёт на Севере – важная миссия, это стратегический регион для страны. Жить и работать здесь – большая честь, это для людей с характером. И жить надо здесь и сейчас – полезно, эффективно и комфортно, а не отложенной жизнью. В Мурманской области очевидны позитивные изменения, среда становится комфортнее. Реализуются знаковые проекты, важные для всей страны, регион становится привлекательным для молодых профессионалов. Но впереди ещё много работы. Нужно больше инвестировать, больше делать для развития городов. И важно делать это вместе с вами. Поэтому наша цель – обсудить, какие ещё есть направления, и в социальном блоке, и в других аспектах, в том числе технологическом ключе», – отметил Андрей Чибис и подчеркнул, что закрытых тем в разговоре нет.

Представители компании рассказали губернатору о социальном проекте «Ростелекома» «Молодёжи на севере жить!», направленном на всестороннее развитие подрастающего поколения, оказание помощи при выборе профессии под чутким наставничеством сотрудников компании. Проект занял II место в Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Страна возможностей» трека «Бизнес». Сотрудники уточнили, как они могут быть задействованы в усилении программы развития молодых специалистов.

Андрей Чибис ответил, что важнейшее направление – профориентация, и отметил, что в рамках проекта «Профессионалитет» крупные компании активно включаются в работу образовательных организаций региона.

«Наша цель – сделать образование более современным, более практическим. В рамках программы «Профессионалитет» вместе с промышленными партнёрами мы модернизируем колледжи и техникумы, это и федеральные, и региональные, и частные инвестиции. Мы в пятерке лучших по стране в этом направлении. Студенты получают гарантию трудоустройства. И главное – их учат тому, что действительно востребовано. Та же история в Мурманском арктическом университете. В этом году впервые за долгое время там заняты все места. Молодёжь потихоньку начинает смотреть на регион как на место, где можно себя реализовать, где можно жить и работать», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение глава региона поблагодарил лучших сотрудников «Ростелекома» за работу.

Фото: https://gov-murman.ru