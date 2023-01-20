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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 11:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом Мурманского морского торгового порта

Вчера в ходе рабочего визита в Мурманский морской торговый порт глава региона Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом предприятия и ответил на ряд вопросов. В числе прочего портовики интересовались, какие действия предпринимаются для того, чтобы привлечь в регион медицинских работников.

Губернатор отметил, что в Мурманской области реализуется большая программа по модернизации первичного звена здравоохранения, закупается оборудование, что позволяет сократить очереди на ряд медицинских исследований. В числе принимаемых мер – введение региональных льгот и выплат в дополнение к федеральным. Например, единовременную выплату в 1,5 миллиона рублей получат врачи, которые приедут на работу в медучреждения Заполярного, Кандалакши, Ковдора и Оленегорска. Семьи медицинских работников могут получить 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома в регионе по программе «Свой дом в Арктике».

«Зарплаты у медиков в нашем регионе конкурентные. Кроме того, в контрактах главврачей в показатели эффективности зашита положительная динамика притока специалистов. Мы рассчитываем, что этот комплекс мер поспособствует в выравнивании ситуации», – отметил Андрей Чибис.

Важным вопросом также стало благоустройство. Участники встречи поблагодарили губернатора за успешную и заметную работу по преображению региона, а также поинтересовались, как ускорить ремонт дворовых территорий в Мурманске. Губернатор подчеркнул, что в этом году выделены средства на ремонт дворов 29 домов, также возвращается практика ямочного ремонта. Вместо реализации планов по реконструкции площади Пять Углов средства также будут направлены на благоустройство дворовых территорий. Кроме того, продолжается установка детских и спортивных площадок. 

«Я хочу поблагодарить всех вас за работу, за те уникальные проекты, которые вы реализуете. В текущем году несмотря ни на что предприятие развивается, благодаря каждому из вас. Вы строите новые объекты. Я уверен, как и наши предшественники, которые работали на Севере в сложные времена начала прошлого века, во время Великой Отечественной войны, мы сейчас можем сделать многое. Я знаю, как это непросто, но трудности мотивируют. Мы вместе участвуем в развитии российской Арктики, ищем возможности и решения, чтобы стать сильнее, уверенно двигаться вперед», – обратился глава региона к сотрудникам порта в завершение встречи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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