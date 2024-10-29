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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 20:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с трудовым коллективом «ВТБ» в Мурманске

Губернатор Андрей Чибис продолжил серию встреч с трудовыми коллективами: сегодня он пообщался с сотрудниками регионального отделения «ВТБ» и управляющим банка в Мурманской области Вячеславом Лукишей.

Приветствуя сотрудников, глава региона отметил, что несмотря на непростую ситуацию в стране, связанную с санкционным давлением, банк ответственно выполняет свои задачи, а также участвует в реализации стратегически важных проектов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. 

«Мы с вами живём в важное время и в важном месте. И делаем всё, чтобы обеспечить развитие Арктики. Недружественные страны, оппоненты ведут нарастающую борьбу за тот объём ресурсов, который сосредоточен у нас, например, апатитовый концентрат, который обеспечивает продовольственную безопасность в мире. И точно здесь будет развиваться логистика, которая выгодна и нам, и азиатскому региону. Владимир Владимирович Путин поручил активизировать в стране судостроение и развитие судоремонтных мощностей. Это важнейшая задача. Если брать Арктический регион и развитие Северного морского пути, – вы инвестируете в строительство ледокольного флота, кредитуете Росатом. И ледоколы – наше значимое конкурентное преимущество. Также задача номер 1 – коммерческое судостроение. И то, что в реализации этого направления участвует «ВТБ» – говорит о высочайшей квалификации и высочайшем доверии к вашей команде. А правительство Мурманской области прикладывает также значительные усилия, чтобы одна из судостроительных верфей начала работать здесь, в Мурманской области, мы уже получили поддержку федеральных коллег и продолжаем работу в этом направлении. Всё это позволит стране минимально зависеть от действующих ограничений, защитить и обеспечить наш транспортный коридор – Северный морской путь», – отметил Андрей Чибис.   

«ВТБ» в Мурманской области способствует развитию региона, оказывая поддержку крупному, среднему и малому бизнесу, а также органам власти. Мы понимаем важность этой работы и ценим доверие наших клиентов. Мы выбрали жить и работать на Севере и рады вносить свой ежедневный вклад в процветание нашего края. Отмечу также, что большое внимание «ВТБ» уделяет развитию банковской инфраструктуры для обслуживания жителей Заполярья. Мы стремимся, чтобы обращение в банк по любому вопросу, будь то получение зарплат, пенсий, пособий, оплата ЖКХ или налогов, доступ к банковским и инвестиционным продуктам, было для северян максимально простым и комфортным, в онлайн- и офлайн-режимах», – подчеркнул Вячеслав Лукиша.

Также в ходе встречи глава региона наградил отличившихся сотрудников отделения благодарственными письмами губернатора Мурманской области и ответил на ряд их вопросов.  

«С большим удовольствием встречаюсь с нашими коллективами предприятий, организаций. Кроме того, что вы работаете на благо области, вносите вклад в социальную сферу и экономику, двигаете свои предприятия вперед, вы еще и являетесь жителями региона. Важно услышать ваши вопросы, сигналы, чувствительные моменты, оперативно отреагировать на них. Важна постоянная обратная связь. Именно поэтому проводим эти встречи», – добавил губернатор.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в региональном операционном офисе «Мурманский» работают 220 сотрудников. Банк в регионе активно участвует в реализации социально значимых проектов: «Единая карта жителя Мурманской области», «Велобайк», благотворительная программа «Мир без слез» (закупка медицинского оборудования для Мурманской областной детской клинической больницы), проведении ряда открытий региональных объектов, крупных фестивалей и мероприятий, а также в инициативах, направленных на улучшение жизни северян. «ВТБ» оказывает поддержку ряду бюджетных и социальных учреждений в регионе, кроме того, сотрудники банка регулярно участвуют в значимых экологических инициативах в Мурманской области. Также «ВТБ» – активный участник проекта Центрального банка России по финансовой грамотности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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