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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.25 16:30

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками президентской программы «Время героев»

В Мурманске прошёл один из этапов второго потока президентской образовательной программы «Время героев». С участниками провёл встречу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Накануне участники программы «Время героев» на атомном ледоколе «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» вернулись из экспедиции с Северного полюса. Одним из ключевых событий экспедиции стала церемония зажжения в Арктике вечного огня, взятого у мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

«Для нас большая честь, что город-герой Мурманск – столица Русской Арктики – встречает ребят – новую элиту нашей страны, как сказал президент Владимир Владимирович Путин. За каждым из вас стоит героический подвиг, эффективное управление и выполнение боевых задач. Очевидно, что ваши опыт и знания послужат Родине, помогут сделать её ещё сильнее и мощнее», – сказал Андрей Чибис, приветствуя участников проекта.

В ходе встречи глава Мурманской области рассказал об особенностях управления областью, входящей в Арктическую зону Российской Федерации, о проектах для улучшения качества жизни людей, реализуемых в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», в том числе о региональной программе для участников СВО «Герои Севера». Все эти знания пригодятся участникам программы «Время героев» для эффективной работы в органах государственного управления.

Всего на втором потоке обучаются 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. В рейсе участники выполняли теоретические и практические задания, работали в сложных условиях по 12-14 часов в день.

Напомним, в Мурманской области по поручению Президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля, была запущена региональная программа «Герои Севера», аналогичная федеральной программе «Время героев».

Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами.

28 мая, в рамках ежегодного традиционного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы и северянами, внёсшими существенный вклад в развитие и безопасность региона, губернатор Андрей Чибис вручил удостоверения первым 19 участникам регионального проекта.

«Это, безусловно, достойные офицеры, которые проявили себя, свой характер в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас они хотят попробовать себя в государственном и муниципальном управлении. Мы, конечно, сделаем всё, чтобы такая возможность у них появилась», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, цель программы «Время героев» – подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж».

Обучение второго потока программы стартовало в июне 2025 года. Те, кто защищал Россию на передовой, сейчас учатся отстаивать её интересы на гражданской службе под руководством лучших управленцев, среди которых – заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник Президента Российский Федерации Владимир Мединский, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Образовательная программа состоит из четырёх тематических блоков: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления», которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549679/#&gid=1&pid=1

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