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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 10:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030»

В Мурманскую область приехали курсанты четвёртого потока программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский 2030». Они знакомятся с регионом и его управленческой командой.

Вчера в ЦУР Мурманской области участники программы встретились с губернатором Андреем Чибисом. 

Напомним, расширение программы «Муравьев-Амурский 2030» на территорию Арктической зоны РФ – поручение Президента России Владимира Путина, которое было озвучено по итогам его встречи с выпускниками и курсантами программы в июне 2024 года.

Открывая встречу, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что сегодня в Арктике создаётся будущее страны. А Мурманская область – центр новой индустриализации. И она остро нуждается в высококвалифицированных кадрах.

«Активное развитие Арктической зоны, развитие Трансарктического транспортного коридора, который включает в себя Северный морской путь, – задачи, которые поставил нам Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках Международного арктического форума. И, конечно, всем сферам, которые касаются логистики, экономики, социальной сферы, нужны люди. Нужны смелые, активные, сильные и компетентные управленцы для того, чтобы развивать Арктику», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в регионе сформирован топ-20 направлений, которые станут основой кадровой политики Арктики на ближайшие годы – это энергетики, судоводители, строители, геологи, инженеры, биологи, экологи, IT-специалисты, проектировщики, химики, металлурги, медики, учителя, дизайнеры, управленцы, специалисты по робототехнике и другие.

Глава региона рассказал о развитии в Кольском Заполярье новых производств, инфраструктуре Севморпути, газификации, которая кардинально изменит промышленный уклад региона, а также о программе реновации ЗАТО, которая является уникальным и успешным опытом Мурманской области по улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры самой северной арктической части страны, главная цель которой – повышение уровня и качества жизни жителей закрытых городов, в первую очередь – военнослужащих и их семей.

Вице-губернатор Ольга Вовк рассказала о распространении по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса опыта создания мастер-планов для ДФО на Арктические регионы, самом понятии мастер-планирования, уже проделанной работе по разработке мастер-планов Мурманской, Мончегорской и Апатитско-Кировской агломераций, а также об их взаимосвязи с планом «На Севере – жить!». Отметим, мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области были поддержаны Президентом Владимиром Путиным.

Также участники ознакомились с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, социальными проектами, программой кадрового сопровождения для переезжающих в регион «Курс на Север», которая запущена по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2023 году.

 «Интересная и полезная встреча. Участники приехали к нам из разных уголков нашей страны, все имеют определенный жизненный и профессиональный опыт – очень живые люди, глаз горит. С удовольствием примем на работу у нас на Севере», – сказал по итогам встречи губернатор.

На четвёртый поток программы зачислено 62 курсанта. 

«Одно из ключевых направлений программы – академическое, где мы рассказываем в целом о специфике государственной службы, о национальных проектах, бюджетном управлении и многом другом. Приоритетным элементом программы является проектная деятельность. В рамках её реализации восемь проектов заявлено от регионов Дальнего Востока и Арктики. Каждый из проектов подсвечивает ключевую проблему, с которой сталкивается регион. В течение года участники программы разрабатывают инициативы, далее защищают их перед Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Олеговичем Чекунковым. Затем наши выпускники присоединяются к регионам для внедрения проектов», – рассказала руководитель программы «Муравьев-Амурский 2030» Ксения Кишкарева.

В ходе визита в регион курсанты посетят крупнейшие промышленные объекты региона, транспортные предприятия, медицинские и образовательные учреждения, а также побывают в ЗАТО г. Североморск и Мончегорске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549269/#&gid=1&pid=19

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