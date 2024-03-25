Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками региональной стажировки Высшей школы государственного управления РАНХиГС

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках региональной стажировки встретился с участниками программы «Executive Master in Public Management» (EMPM) «Мастер государственного управления – для руководителей» Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Мы решили пригласить вас в Мурманск и послушать идеи о том, как сделать город более комфортным для наших жителей. Перед нами стоит еще много задач, которые в том числе связаны с развитием опорных населённых пунктов Мурманской области. Очень рассчитываю, что ваш опыт и ваши знания помогут взглянуть на город со стороны и найти новые интересные решения», – сказал Андрей Чибис, приветствуя участников региональной стажировки.

Также глава региона подчеркнул, что проект, реализацией которого будут заниматься участники стажировки, будучи в Мурманске, – это «вопрос практичных решений», которые можно реализовать в течение пяти лет.

«Необходимо буквально прочувствовать, как можно связать ключевые локации города, которые являются точками притяжения. Не скрою, у нас есть план дальнейшего развития города, который будет учитываться при разработке мастер-плана. Но получится гораздо интереснее, если вы сами познакомитесь с городом и предложите своё видение того, как связать эти локации пешеходными зонами. Возможно, вы разработаете проект с учётом того, какие локации наиболее удобные для пеших прогулок и с точки зрения здорового образа жизни в целом», – отметил губернатор.

В рамках неформального общения участники встречи задавали губернатору Андрею Чибису различные вопросы, которые касались благоустройства столицы Кольского Заполярья. Глава региона рассказал, какие города в России он считает наиболее развитыми и функциональными с точки зрения формирования комфортной городской среды, а также перечислил общественные пространства, которые можно считать визитной карточкой Мурманска.

Участие в стажировке принимают победители и суперфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России» и «Лидеры Возрождения», представители региональных органов власти, органов власти местного самоуправления, а также руководители частных компаний и предприниматели.

В рамках региональной стажировки Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области предложило участникам рассмотреть несколько вопросов в рамках темы «Город для пешеходов», среди которых развитие безбарьерной среды и пешеходных связей между крупными общественными пространствами, улучшение визуального облика городской среды, а также увеличение парковочных мест в центре города Мурманска.

В течение недели участники посетят крупные общественные пространства, а также разные центры притяжения жителей и гостей Мурманска, чтобы собрать материалы для разработки и презентации проекта на тему «Город для пешеходов».

Программа стажировки предусматривает встречи с представителями органов исполнительной власти Мурманской области, администрации города Мурманска, а также подготовку к презентации проекта совместно представителями Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Executive Master in Publik Management» – «Мастер государственного управления для руководителей» реализуется на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ для подготовки перспективных кадров и раскрытия управленческого потенциала в рамках государственной службы.

Фото: https://gov-murman.ru