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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 15:30

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками выездного заседания комитета Совета Федерации по международным делам

Сегодня в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками выездного заседания комитета Совета Федерации по международным делам под руководством заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. Тема заседания была посвящена вопросам соблюдения Конвенции ООН по морскому праву.

Глава региона, открывая встречу, отметил, что Конвенция имеет большое значение с точки зрения обеспечения интересов России в сфере освоения Мирового океана, особенно в Арктической зоне.

«Тема непростая, но крайне актуальная в наше время, напрямую связанная с развитием Северного морского пути, с влиянием нашей страны в Арктике. И сегодня дискуссии вокруг Арктики накаляются. Мы должны на это чётко отреагировать. Северный морской путь является нашим суверенным коридором», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также подчеркнул, что у страны в целом и Мурманской области в частности, благодаря Северному морскому пути появляются новые возможности международного сотрудничества.

«Мурманская область непосредственно связана с развитием Северного морского пути. Порт Мурманск является стратегическим портом, где сегодня, с учётом решений президента, реализуются масштабные проекты, которые позволили обеспечить увеличение провозной способности. Мы активно реализуем Мурманский транспортный узел, в прошлом году запустили рабочее движение по новой железной дороге, развиваем западный берег Кольского залива, где строится новый порт «Лавна». Глубоководный незамерзающий порт Мурманск становится мощным логистическим хабом. Всё, что касается развития Северного морского пути, имеет ключевое экономическое значение. И мы со своей стороны предпринимаем все усилия для обеспечения развития Мурманской области как одного из стратегических регионов Арктики. Включая развитие Мурманского транспортного узла и его ключевых объектов», – отметил Андрей Чибис, подчеркнув, что предложения Совета Федерации по защите национальных интересов России в Арктике будут учтены в работе комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», где губернатор Андрей Чибис является председателем.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев поблагодарил главу региона Андрея Чибиса за продуктивную встречу, отметив, что помимо заявленной повестки будет уделено большое внимание вопросам развития Мурманской области.

«Морское право и международные отношения в сфере развития Арктики имеют сегодня особое геополитическое значение. Обсуждение практических и законодательных шагов по реализации российской политики в регионе является частью повестки выездного заседания Совета Федерации. Мы настроены на серьёзную работу и уверены, что можем рассчитывать на активное участие правительства Мурманской области по этому вопросу», – сказал он.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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