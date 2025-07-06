Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участником второго потока программы «Время героев» Романом Олешкиным

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис является наставником одного из участников второго потока президентской программы «Время героев». В режиме видеоконференции глава региона провёл встречу с Романом Олешкиным, на которой обсудили план стажировки и определили форматы дальнейшего взаимодействия.

Роман Олешкин – кавалер двух орденов Мужества, также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью Жукова.

«Для меня быть наставником своего земляка, настоящего героя – большая честь и большая ответственность. От всей души поздравляю с тем, что Вы вошли в президентскую программу «Время героев», это дорогого стоит. Это мощная «прокачка» лидерских качеств, укрепление чувства единства настоящих патриотов из разных регионов и совместной ответственности за будущее страны. Принципиально важно, что Вы занимаете очень чёткую гражданскую позицию – приносить пользу Родине не только на полях сражений, но и в мирной жизни», – подчеркнул Андрей Чибис.

Роман Олешкин рассказал, что хотел бы изучить особенности управления регионом, в том числе различные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей: в приоритете – стратегический плана «На Севере – жить!» и программа реновации ЗАТО. Осенью он хотел бы присоединиться к практическому циклу региональной программы «Герои Севера» и узнать, как устроено управление крупнейшими предприятиями и организациями Мурманской области.

Первый этап стажировки участника программы «Время героев» и работа с наставником продолжатся несколько месяцев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Время героев» – кадровая программа по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы среди российских ветеранов и участников СВО. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж». Обучение второго потока программы стартовало в июне 2025 года. Всего на втором потоке обучаются 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Слушатели программы будут обучаться под руководством лучших управленцев, среди которых – руководители высших государственных органов власти. Образовательная программа будет чередоваться с практической работой и стажировками у наставников.

Напомним, в Мурманской области по поручению Президента РФ Владимира Путина действует программа, аналогичная федеральной программе «Время героев» для участников СВО «Герои Севера». Уже определены первые 19 участников регионального проекта, они проходят обучение и проводят волонтёрскую деятельность.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549891/#&gid=1&pid=2