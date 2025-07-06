Кировск готовится принять всероссийский фестиваль летних видов спорта «СпортФест Хибины – 2025»СИСТЕМЫ СКОРИНГА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РИСКОВ В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.07.25 10:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участником второго потока программы «Время героев» Романом Олешкиным

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис является наставником одного из участников второго потока президентской программы «Время героев». В режиме видеоконференции глава региона провёл встречу с Романом Олешкиным, на которой обсудили план стажировки и определили форматы дальнейшего взаимодействия.

Роман Олешкин – кавалер двух орденов Мужества, также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью Жукова.

«Для меня быть наставником своего земляка, настоящего героя – большая честь и большая ответственность. От всей души поздравляю с тем, что Вы вошли в президентскую программу «Время героев», это дорогого стоит. Это мощная «прокачка» лидерских качеств, укрепление чувства единства настоящих патриотов из разных регионов и совместной ответственности за будущее страны. Принципиально важно, что Вы занимаете очень чёткую гражданскую позицию – приносить пользу Родине не только на полях сражений, но и в мирной жизни», – подчеркнул Андрей Чибис.

Роман Олешкин рассказал, что хотел бы изучить особенности управления регионом, в том числе различные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей: в приоритете – стратегический плана «На Севере – жить!» и программа реновации ЗАТО. Осенью он хотел бы присоединиться к практическому циклу региональной программы «Герои Севера» и узнать, как устроено управление крупнейшими предприятиями и организациями Мурманской области.

Первый этап стажировки участника программы «Время героев» и работа с наставником продолжатся несколько месяцев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Время героев» – кадровая программа по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы среди российских ветеранов и участников СВО. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж». Обучение второго потока программы стартовало в июне 2025 года. Всего на втором потоке обучаются 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Слушатели программы будут обучаться под руководством лучших управленцев, среди которых – руководители высших государственных органов власти. Образовательная программа будет чередоваться с практической работой и стажировками у наставников.

Напомним, в Мурманской области по поручению Президента РФ Владимира Путина действует программа, аналогичная федеральной программе «Время героев» для участников СВО «Герои Севера». Уже определены первые 19 участников регионального проекта, они проходят обучение и проводят волонтёрскую деятельность. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549891/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:25«Погружение». Художественный фильм (16+)00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:25«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)С начала года доля безналичных платежей выросла до 86,7%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 5 копеек, евро теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор посетил Мурманскую областную электросетевую компанию и встретился с её коллективом-PRO ЖКХ (18+)Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл встречу с жителями п.г.т Сафоново-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»