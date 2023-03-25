Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с верховным патриархом и католикосом всех армян, первоиерархом Армянской Апостольской Церкви Гарегином II

В ходе рабочей поездки в Республику Армению губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с верховным патриархом и католикосом всех армян, первоиерархом Армянской Апостольской Церкви Гарегином II.

«Хочу выразить благодарность и признательность за ваш вклад в отношения между российским и армянским народом. Хочу поблагодарить за вашу позицию в отношении дружбы между нашими странами, это вызывает глубокое уважение. В Мурманской области проживают армяне, в сложных ситуациях мы всегда стремимся обеспечить им защиту, ведь это наш, братский, народ, с которым мы всегда дружили и сотрудничали», – отметил глава региона.

Верховный патриарх и католикос всех армян отметил, что подобным визитам придаётся особая важность, потому что они упрочняют вековые связи между нашими народами, – особенно в нынешние временя, когда определенные силы пытаются их разобщить.

«Мы возносим хвалу Богу, что наши народы бок о бок, разделяя печали, трудности и радости смогли пройти все испытания и сохранить твердую дружбу. Мы верим, что вызовы, которые стоят перед Россией и Арменией с милостью Божьей будут преодолены, и мы сможем обратить их в новые достижения. Мы приносим патриаршую молитву и добрые пожелания нашему братскому народу, и в частности населению Мурманской области», – обратился первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II к Андрею Чибису.

Губернатор отметил, что суровая погода Кольского Заполярья только усиливает теплоту сердец северян.

«Важно, что Армения и Мурманская область выходят на новый уровень взаимодействия. У нас есть новые возможности. Вчера мы обсудили их в правительстве Армении. Мы сможем усилить отношения, чтобы наши страны ничего не смогло разъединить, потому что исторически мы вместе. Помимо общих ценностей – у нас есть плотные экономические связи», – отметил глава региона.

Кроме того, в ходе визита в республику 24 марта глава региона возложил цветы к мемориалу жертвам геноцида армян «Цицернакаберд», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru