Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с ветеранами педагогического труда Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 7 марта провёл встречу с ветеранами педагогического труда, которые внесли большой вклад в становление и развитие педагогики Кольского Заполярья. Многие из них отдали профессии более 50 лет.

Мероприятие состоялось в рамках Года педагога и наставника в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой.

Открывая встречу, Андрей Чибис поздравил присутствующих женщин с наступающим Международным женским днём и отметил значимость для общества женщины-педагога.

«Выражаю слова благодарности за ваше служение. Президент Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. И это не случайно. В наши дни вопросы воспитания становятся всё актуальнее. Ценность учителя – человека, который не просто учит, а помогает искать новые знания, анализировать и рационально использовать их – дорогого стоит», – сказал Андрей Чибис.

В ходе беседы были затронуты темы патриотического воспитания, преемственности поколений, роли педагога в жизни общества и др.

Губернатор рассказал педагогам о тех изменениях, которые происходят в системе образования в Мурманской области. Так, в Североморске построена первая за 30 лет в регионе школа, началось строительство двух школ в Мурманске. Скоро в школах области откроются образовательные пространства «Уникум» – современно оборудованные площадки на базе кабинетов физики, химии, информатики и биологии. В них школьники будут заниматься научной деятельностью и готовиться к олимпиадам.

Ещё один важный вопрос, которые затронули участники встречи, касался подготовки профессиональных педагогических кадров и привлечения молодых специалистов в школы.

«На базе Мурманского Арктического университета, который в настоящее время проходит процесс реорганизации, будет создан отдельный блок, который будет заниматься подготовкой педагогов, а в школах региона со следующего учебного года откроются профильные педагогические классы. Для того, чтобы молодые учителя стремились идти работать в школу, мы ввели специальную меру поддержки и в течение первых трех лет ежемесячно выплачиваем учителям двадцатипроцентную надбавку к должностному окладу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, присутствовавшая на встрече Галина Павловна Гниденко из Заполярного – отличник народного просвещения, ветеран труда – рассказала, что она, проработав учителем начальных классов 65 лет, дала образование и воспитала порядка трёх тысяч юных северян. Галина Павловна тепло поблагодарила губернатора за любовь и неравнодушие к северному краю и пожелала дальнейших успехов на благо Мурманской области.

«Получил искренне удовольствие от общения. Именно эти опытные и мудрые педагоги-наставники вложили свои знания и душу в воспитание поколения, которое сейчас развивает Арктику, стоят на передовой и защищают нашу Родину. Крепкого здоровья, благополучия и долголетия нашим педагогам», – подытожил встречу глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru