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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.24 15:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с ветеранами СВО и членами их семей

Сегодня в Мурманском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча главы региона Андрея Чибиса с ветеранами СВО и членами семей погибших бойцов в формате «Фронтовая гостиная». Встреча была приурочена к годовщине со дня открытия филиала «Защитники Отечества» в Мурманской области.

«Невозможно переоценить то, что сейчас делают ребята на передовой, и то, что делают все, кто поддерживает наших бойцов тут, в тылу. Каждый на своём месте делает всё для того, чтобы приблизить нашу победу. И это сплочение дорогого стоит», – сказал Андрей Чибис, открывая встречу.

В Мурманской области помощь участникам СВО и их семьям оказывается с первого дня спецоперации. Глава региона подчеркнул, что помощь им – приоритетная задача, и поддержка должна быть комплексная.

«Во многом выстроить работу филиала Госфонда «Защитники Отечества» на первоначальном этапе помогло тесное взаимодействие с Центром поддержки семей мобилизованных и участников СВО, который работает в Мурманской области с 2022 года. Помогает в работе филиала Фонда и региональный Комитет семей воинов Отечества, который обеспечивает и создает надёжный тыл нашим бойцам на передовой. Нам всем вместе надо и дальше помогать вливаться в мирную жизнь тем, кто приходит с фронта», – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи к главе региона обратился ополченец, участник СВО Евгений Новиков. Он поблагодарил губернатора за помощь в создании добровольной народной дружины и увеличение времени работы одного из пешеходных переходов. С этими вопросами он и другие участники СВО обращались во время встречи главы региона с жителями Первомайского округа Мурманска в марте этого года.

Отметим, на сегодня в регионе осуществляется 32 меры поддержки участникам СВО и их семья, в том числе по оказанию материальной помощи. Часть из мер приняты в результате личных встреч главы региона с военнослужащими и их семьями.

Также в ходе посещения Мурманского филиала Фонда «Защитники Отечества» губернатор Андрей Чибис ознакомился с выставкой творческих работ конкурса «Памяти героев верны!» и пообщался с их авторами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан указом Президента России Владимира Путина. Филиалы Фонда начали работу во всех субъектах РФ 1 июня 2023 года.

Основная задача Фонда – комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших, в том числе оказание им помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

За год работы в филиал Фонда поступило более 6,4 тысячи запросов на оказание содействия, 86% которых удовлетворены, остальные находятся в работе. На сопровождении у 24 социальных координаторов филиала Фонда находятся 800 человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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