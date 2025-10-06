Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с женщинами из семей военнослужащих Мурманской области

Она состоялась в Центре управления регионом. В мероприятии приняли участие 85 представительниц из разных муниципалитетов региона, завершивших образовательный трек «Женщина, жена Героя».

Мероприятие объединило женщин — жён, матерей, сестер и близких родственников военнослужащих. Это представительницы женсоветов Северного флота, семей участников специальной военной операции, активистки комитета семей воинов Отечества, а также жены и близкие участников региональной кадровой программы «Герои Севера».

«Такие встречи крайне важны, потому что вы также служите, обеспечивая надежные тылы: воспитываете детей, ведете домашнее хозяйство и активно занимаетесь общественными проектами, пока ваши мужья защищают Родину. Особенно ценю ваше внимание к деталям при реализации программы реновации ЗАТО — именно вы, проживая в гарнизонах, замечаете те нюансы, которые могут ускользнуть от строителей и проектировщиков. Ваша стойкость, мудрость и достоинство вызывают огромное уважение. Особенно ценно, что в трудные моменты вы не замыкаетесь в себе, а наоборот — запускаете новые инициативы и делаете мир вокруг лучше. Это дорогого стоит», — подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе встречи с губернатором участницы обсудили широкий круг вопросов. Среди них — программы переобучения военнослужащих и их жён, расширения мер поддержки семей участников СВО, развития программы реновации ЗАТО и выделения земельных участков.

Так, несколько участниц – жеё ветеранов СВО, участвующих в кадровой программе «Герои Севера» – выразили отдельную благодарность за инициативу по созданию регионального аналога проекта «Время героев» и внимание к каждому участнику. Напомним, программа запущена в феврале этого года при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации поручений Президента России Владимира Путина о расширении кадровых проектов для защитников Отечества.

Особое внимание в рамках обсуждения уделено региональным мерам поддержки семей военнослужащих, комплексному развитию инфраструктуры в закрытых гарнизонах, а также благоустройству воинских захоронений и установке мемориалов в память об участниках современных боевых действий.

Все озвученные вопросы губернатор на личный контроль и дал соответствующие поручения профильным министерствам и ведомствам, подчеркнув необходимость оперативного решения наиболее актуальных проблем, поднятых участницами встречи.

Перед встречей с главой региона северянки прошли образовательный трек «Женщина, жена Героя», который организовал Единый волонтёрский центр Мурманской области. Программа обучения включала три ключевых модуля. Так, руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис провела лекцию по формированию женских сообществ.

«Ваша роль в современном обществе значительно возросла. Многие из вас выходили замуж за обычных парней, а теперь вы — жены героев. То, что вы активно интересуетесь созданием женских сообществ, говорит о готовности соответствовать новому статусу. По сути, вы можете стать новыми лидерами общественного мнения», — обратилась к участницам руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Спикер отметила, что Единый волонтёрский центр обладает передовым опытом объединения женских сообществ, благодаря реализации флагманского проекта — конференции «Звезда Севера», которая с 2020 года проходит в Мурманской области и входит в число мероприятий Совета Евразийского женского форума. С 2023 года конференции-продолжения проекта проводятся в других регионах присутствия Военно-морского флота Российской Федерации. В рамках практикума «Формирование женских сообществ» участницы обсудили, как меняется роль жены военнослужащего в современных условиях.

Также Евгения Чибис рассказала, что одним из положительных эффектов от деятельности по объединению женских сообществ является творческая и профессиональная реализация их участниц. Так, участницы конференции «Звезда Севера» проходят обучение на федеральных площадках, создают собственные проекты, направленные на укрепление семьи и повышение качества жизни на территориях, где они живут.

Например, одни из участниц проекта «Звезда Севера», прошедшие обучение в Мастерской управления «Сенеж», Юлия Гапонова и Вера Едунова, также приняли участие в образовательном треке в роли преподавателей и прочитали лекции на темы организации протокольных мероприятий и цифрового этикета.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, поддержка наших бойцов и их близких — одна из ключевых задач регионального правительства. Так, по поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе внедрён комплекс мер, направленный на социальную поддержку участников СВО и членов их семей. Социальная поддержка включает 34 вида помощи. Также в регионе запущена кадровая программа «Герои Севера», которая помогает участникам СВО применить свои компетенции в мирной жизни.

