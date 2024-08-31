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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с женсоветом воинских частей Спутника и Печенги

Вчера  в рамках рабочей поездки в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с женским советом воинских частей населённых пунктов Спутник и Печенга.

Женщины поблагодарили главу региона за внимание к военным гарнизонам, отметив, что видят только положительные изменения.

«Посещая другие регионы, мы ещё раз убедились, что в Мурманской области уделяется большое внимание военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям, территориям, где они живут и служат. А те условия, которые создаются для детей, – бесценны. И дети, и взрослые настолько воодушевляются, что появляются идеи, мысли: а что бы такого придумать полезного и интересного, как помочь? И этот локомотив взаимодействия прекрасен. Спасибо!», – сказала одна из участниц встречи.

Одна из девушек обратилась к главе региона с просьбой оказать поддержку в создании в Спутнике музея истории СВО и подвигов её участников. Кроме того, в планах установить в гарнизоне памятник героям специальной военной операции. Проект инсталляции уже готовится.

«Мы хотим, чтобы память о тех, кто защищает Отечество, была показана в облике города. Мы живём в героическом месте», – уверены женщины.

Также присутствующие подарили губернатору экземпляр книги, созданной при поддержке благотворительного фонда «Северный характер», «Во имя жизни, смерти вопреки…», страницы которой посвящены участникам СВО – военнослужащим 61-й Отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты и 200-й Отдельной гвардейской Печенгской ордена Кутузова мотострелковой бригады.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключении встречи глава региона заверил, что участники СВО и члены их семей остаются в приоритете работы правительства Мурманской области. Так, в числе ключевых пунктов обновлённого плана «На Севере – жить» – помощь участникам СВО в получении новой профессии, трудоустройстве, приоритетное медицинское обслуживание, дальнейшее расширение системы льгот и мер поддержки, а также изменение качества жизни в военных гарнизонах, в том числе в рамках уже реализуемой в регионе программы реновации ЗАТО.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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