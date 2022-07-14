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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 14:30

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Ковдора

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 13 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Ковдор. В Городском дворце культуры глава региона провёл встречу с жителями города.

Цель — узнать мнение жителей о реальном положении дел, получить обратную связь.

«Спасибо, что пришли. С каждым разом вижу, что город становится лучше, чище, красивее. Социальные объекты, инфраструктура, благоустройство меняются. Кроме того, сегодня мы приняли решение оснастить до конца года территорию дворов и общественных пространств видеонаблюдением», — сказал глава региона.

На встрече ковдорчане затронули ряд актуальных проблем для муниципалитета: социальных, жилищно-коммунальных и городского благоустройства.

Все вопросы глава региона взял на контроль. Часть из них губернатор поручил отработать властям муниципалитета.

Ряд вопросов касался многоквартирного дома со сгоревшей кровлей на пл. Ленина, 5. Так, Андрей Чибис заверил жителей, что правительство региона оперативно окажет необходимую финансовую поддержку муниципалитету. Также Андрей Чибис сообщил, что квартиры до конца ремонтных работ будут обеспечены охраной.

На вопрос о привлечении врачей глава региона напомнил, что для переезжающих в Ковдор медиков создаются все необходимые условия. Например, выделяется муниципальное отремонтированное жильё, выплачиваются надбавки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один вопрос, прозвучавший от руководителя детского сада «Солнышко», касался организации выезда в Ковдор специализированных врачей для детей с нарушением речи, а также эндокринными и лёгочными заболеваниями. Губернатор принял вопрос в работу. 

Один ковдорчанин обратился с просьбой о возрождении добровольных народных дружин.

«Это очень правильная инициатива. Одним из решений сегодняшнего совещания по обеспечению правопорядка стало создание добровольных народных дружин под руководством Управления внутренних дел. Для этого мы также выделим необходимое финансирование», — отметил губернатор.

Кроме того, по итогам встречи будет сформирован перечень поручений с конкретными сроками исполнения.

В заключение глава региона поблагодарил всех жителей за вопросы.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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