Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Ковдорского округа

В конце прошлой недели губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Ковдорского округа. За время диалога северяне получили ответы не на один десяток вопросов и смогли внести свои предложения, касающиеся развития региона.

«Ковдор стремительно меняется к лучшему – и это результат нашей совместной работы с муниципалитетом и градообразующими предприятиями. Модернизация Ковдорского ГОКа, расширение карьера и другие проекты обеспечивают стабильную работу на годы вперёд, создавая новые возможности для жителей. Люди замечают эти позитивные перемены, и их поддержка особенно ценна», – отметил Андрей Чибис.

Многочисленные вопросы в адрес главы региона были связаны с благоустройством, ЖКХ, оказанием медицинский помощи, ремонтом и содержанием автомобильных дорог. Так, например, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт пройдёт на участках автодорог «Пиренга – Ковдор».

Прямое общение с жителями помогает понять, какие объекты и работы наиболее важны для ковдорчан. Благодаря этому подходу уже достигнуты значительные результаты. В частности, по просьбам жителей Ковдора с 2019 по 2025 годы в рамках программы «На Севере – жить!» было приобретено 55 единиц медицинского оборудования общей стоимостью 156,5 млн рублей. Среди этой техники – современный компьютерный томограф, предназначенный для оснащения Ковдорской центральной районной больницы.

Городской Дом культуры, построенный около шестидесяти лет назад, получил новую жизнь после полного обновления. На его модернизацию и капитальный ремонт были направлены средства в размере порядка 367 млн рублей, выделенные правительством и компанией «ЕвроХим».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона заверил, что прозвучавшие вопросы взяты на контроль. Ряд поручений после общения с горожанами губернатор передал главе администрации Ковдорского округа, а также областным министерствам и ведомствам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/