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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.24 14:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Ленинского округа Мурманска

В пятницу, 19 января, в ходе рабочего выезда по Ленинскому округу города Мурманск глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями. Живое общение с губернатором продолжалось почти три часа. За это время северяне смогли задать более 50 вопросов на разные темы.

Часть обращений касалась темы ЖКХ и работы управляющих компаний. Так, жители дома на улице Ивченко и в ряде других домов пожаловались на проблемы с отоплением.

«Ситуацию обязательно возьмём на контроль и дальнейшую проверку. Если факт подтвердится, мы это поправим, а виновные понесут соответствующее наказание», - отметил Андрей Чибис.

Также жители дома на улице Николаева посетовали на плохое состояние труб, из-за которых происходит затопление подъезда и разрушение грунта.

Губернатор поручил главе администрации города Мурманска Юрию Сердечкину сразу же после встречи заехать на указанный адрес, чтобы оперативно предметно обсудить с жителями проблему и понять дальнейшие действия для ее решения.

Кроме того, жителей волновали вопросы дорожно-транспортной ситуации, а также сноса «деревяшек».

«Проблема, действительно, важная. Есть ряд сложностей с поиском зарегистрированных собственников в таких зданиях, которые там не проживают. Ситуация на постоянном контроле. Мы над ней работаем. Так, в этом году планируется снос 30 «деревяшек», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участие во встрече приняли самые юные жители Ленинского округа. Ученик одной из мурманских школ попросил передать письмо командующему Северным флотом Александру Моисееву, а другой юный северянин попросил установить площадку для занятия спортом.

Жители Ленинского округа также поблагодарили губернатора за ряд положительных изменений.

«Город преображается. Жить здесь становится комфортнее. К нам приезжали гости из другого региона, которые остались очень довольны Мурманском», - отметила жительница.

В свою очередь, Андрей Чибис выразил слова благодарности участникам встречи за активную позицию и неравнодушие к нашему региону.

«Спасибо за вашу способность объединиться для решения общих вопросов, а также за желание и стремление сделать свой район лучше. Все ваши обращения помогают нам вместе развивать наш регион», - сказал губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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