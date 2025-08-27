Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Терского округа

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочей поездки на юг области провёл встречу с жителями Терского округа. Особое внимание было уделено доступности медицинской помощи для жителей отдалённых посёлков.

Глава региона дал поручение профильным ведомствам проработать возможность увеличения количества выездов узких специалистов, а также запуска дополнительных медицинских шаттлов для обеспечения своевременной доставки пациентов в лечебные учреждения.

Северяне поднимали вопросы вылова и популяции горбуши, а также касающиеся жилищного строительства, благоустройства и качества автомобильных дорог.

«Умба с каждым годом становится лучше, и это заметно. Конечно, остаются проблемы, и люди справедливо поднимают острые вопросы, например, такие как состояние дороги Умба – Варзуга. Там есть отдельный участок, который требует оперативного ремонта, и он будет проведён в ближайшее время. При этом уже сделано очень многое: отремонтированы медицинские учреждения, в рамках проекта «Арктическая школа» открывается обновленная столовая, благодаря мерам поддержки активно развивается бизнес в сфере туризма и общепита», — сказал Андрей Чибис.

Кроме этого, губернатор подчеркнул, что позитивные изменения в Умбе, стали возможны благодаря слаженной совместной работе областных и местных властей, а также активной позиции жителей. Отдельно была отмечена работа обновленной команды муниципалитета, которая детально разбирается в проблематике и активно старается решать актуальные задачи на территории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552333/#&gid=1&pid=14