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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.24 16:00

Губернатор Андрей Чибис провел встречу с жителями Заозерска

Губернатор Андрей Чибис 21 июня встретился с жителями ЗАТО город Заозерск. В начале встречи он отметил, что поручения, данные им в ходе прошлого визита, планомерно выполняются, город объективно меняется к лучшему, а главное, это видят сами жители, в первую очередь, молодёжь, с которой он пообщался в молодёжном пространстве «СОПКИ».

«Порадовало, насколько юные жители Заозерска активные, инициативные, заряженные на позитивные изменения в родном городе. Видно, что они живут в семьях с правильной гражданской позицией, где прикладывают усилия к тому, чтобы сделать Заозерск ещё лучше и краше, и привить это желание своим детям», - подчеркнул Андрей Чибис.

Жителей Заозерска волновали вопросы здравоохранения, социальной поддержки пожилым,  инвалидам и многодетным семьям.  Часть вопросов касалась дополнительной помощи военнослужащим и мобилизованным, защищающим Родину в зоне проведения специальной военной операции. Волонтёры просили о помощи в доставке грузов, а также в информационной поддержке их инициатив.

«Спасибо вам и таким как вы - всем, кто, не жалея личного времени, помогает нашим бойцам. Вы дарите им тепло ваших заботливых рук, в том числе благодаря вам они знают, насколько сильно их ждут и любят в родном краю. С первых дней специальной военной операции региональное правительство помогает нашим бойцам. Так, было приобретено порядка 196 тысяч единиц необходимого оборудования, а партия «Единая Россия» организовала акцию «Север помогает». В регионе создана комплексная система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей, которая постоянно расширяется», - напомнил Андрей Чибис.

Заозерчане поблагодарили губернатора за качественный ремонт дороги в губу Большую Лопаткину. Напомним, эту проблему они обозначили на встрече в прошлом году, и попросили отремонтировать дорогу в губу Нерпичья, которая также находится в аварийном состоянии. Глава региона сообщил, что ремонт этой дороги запланирован на 2026 год в рамках мероприятий по реновации ЗАТО.

«Для ЗАТО свёрстан план реновации на три года вперед, у вас запланировано проведение мероприятий по 17 направлениям: ремонт жилья, социальных объектов, кровли, дороги, дворы. Спасибо президенту Владимиру Путину, который в июле прошлого года поддержал наши инициативы, и мы можем масштабно заняться решением проблем заполярных гарнизонов, - на поддержку ЗАТО, расположенных в Арктической зоне, преимущественно в Мурманской области, из федерального бюджета в ближайшие три года будет направляться по 10 млрд рублей ежегодно», - сообщил Андрей Чибис. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи губернатор горячо поблагодарил жителей гарнизона за силу духа, неподдельный патриотизм, открытость и честность. Андрей Чибис напомнил, что сейчас в регионе проходит сбор предложений для разработки следующего пятилетнего этапа стратегического плана по развитию Мурманской области «На Севере – жить», - каждый житель может проявить активность и оставить предложение на портале «Наш Север».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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