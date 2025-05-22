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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.25 13:00

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями ЗАТО Александровск

Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск, которая состоялась 20 мая, провёл встречу с жителями в городе Гаджиево. Северяне смогли задать волнующие их вопросы.

Обращения из самых разных сфер: благоустройства, капремонта, оснащения учреждений, – взяты на контроль.

«Мы относимся с глубочайшим уважением к тем, кто защищает нашу Родину, к их семьям и близким. Для меня крайне важно услышать сегодня всё, что вас беспокоит. Ещё совсем недавно были вопросы по ремонту ДОФа, работа в этом направлении активно ведётся. Также мы проведём работы по ремонту и подсветке домов на центральной площади. Напомню, что Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках Международного арктического форума поручил до 2030 года ежегодно направлять 10 млрд рублей на реновацию ЗАТО. Сегодня мы с Минобороны и коллегами обсудили план мероприятий по программе, окончательная сбивка состоится летом. Закрытых тем на нашей встрече нет. Нам важно быть с вами в режиме диалога и понимать, на что особенно необходимо обратить внимание», – сказал губернатор, приветствуя участников встречи.

Учитель физической культуры школы №276 обратилась с просьбой разрешить ситуацию одного из её учеников. Ранее школьник занял второе место на соревнованиях ГТО и был награжден путёвкой в «Артек». Однако после объявления результатов баллы были пересчитаны, что нарушает регламент. Губернатор отметил, что вопрос с пересчётом баллов взят на контроль, а юный северянин независимо от итогов отправится в «Артек».

Зафиксировано обращение по поводу качества воды. Глава региона пояснил, что инфраструктура относится к ведению Минобороны. Однако правительство Мурманской области также ведёт работу в данном направлении, в рамках программы по реновации вопрос будет решаться.

Ещё одно обращение касалось транспортной доступности из Полярного. Вариант введения дополнительного транспорта будет проанализирован.

Одна из северянок обратилась с просьбой о создании комфортной среды для удобства родителей с маленькими детьми. Обращение зафиксировано и принято в работу.

Также ещё одна северянка поблагодарила главу региона за проведение оперативных совещаний, отметив, что они позволяют людям осветить свои проблемы и задать вопросы.

«Наша цель – мониторить и держать на контроле обращения, которые беспокоят наших жителей. Я призываю всех оставлять комментарии по тем темам, которых их волнуют, чтобы мы могли точечно проходиться по важным моментам», – подчеркнул губернатор. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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