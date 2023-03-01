Губернатор Андрей Чибис провёл встречу со спортивным активом Мурманской области

Лейтмотивом встречи, которая состоялась 28 февраля, стали успешные практики и точки роста в части подготовки профессиональных спортсменов, а также возможные сложности, возникающие в процессе деятельности.

Участниками мероприятия выступили представители спортивных федераций Мурманской области, а также муниципальных и областных спортшкол и учреждений. В ходе беседы с главой региона удалось коснуться широкого спектра тем – от модернизации инфраструктуры и развития отдельных видов спорта до межведомственного взаимодействия и новых возможностей для профессионально роста тренерского состава. Накануне церемонии открытия Праздника Севера, которая пройдёт 4 марта на Центральном стадионе профсоюзов, одним из самых обсуждаемых вопросов стала судьба этого спортивного объекта.

«Главная задача – возобновить тренировочный процесс мурманских конькобежцев на стадионе – решена. Но, разумеется, объект в центре города не может оставаться в таком состоянии. К сожалению, предыдущим собственником не предпринималось никаких шагов для реконструкции или хотя бы поддержания текущего состояния стадиона. Сейчас выстроена эффективная коммуникация, проводится ряд мероприятий, чтобы оценить объем необходимых инвестиций и выстроить дорожную карту», – подчеркнул губернатор.

Руководители и тренеры заполярных спортшкол активно интересовались у главы региона планами по строительству новых спортивных объектов в Мурманской области. Во многом обсуждение связано с открытием двух современных ФОКов в Кандалакше и Заозерске, запланированном на ближайшее время. Один из участников встречи, Иван Лазарев, обсудил с губернатором планы по развитию натурбана в Кольском Заполярье. Тема была затронута не случайно: спортсмен представлял регион в составе сборной на Всероссийских соревнованиях в Москве, завоевав золото в парных заездах и серебро в командной гонке. Отметим, что на естественных трассах Воробьёвых гор воспитанники кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту добились больших успехов, суммарно завоевав более 15 медалей разной пробы.

В ходе беседы Андрей Чибис также поделился проектами, которые будут реализованы в Мурманской области в будущем: физкультурно-оздоровительном комплексе, бассейне в Мурманске и плавательном бассейне, который создадут в Североморске в рамках реновации ЗАТО.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в преддверии открытия Полярной Олимпиады не обошлось и без обсуждения видов спорта, которые вошли в соревновательную программу масштабного события. Руководитель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов выступил с инициативой учесть создание специальных площадок для сноукайтеров при строительстве новой дороги в Териберку. В ответ губернатор обещал рассмотреть все возможные варианты для обеспечения безопасного и удобного схода с дороги, так как это направление давно пользуется заслуженной популярностью у любителей и профессионалов в этом виде спорта.

Фото: https://gov-murman.ru