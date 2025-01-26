Губернатор Андрей Чибис провёл встречу со студентами Мурманской области и в формате «открытого микрофона» ответил на вопросы молодёжи

Вчера, в День российского студенчества, Андрей Чибис провёл встречу с учащимися заполярных колледжей, техникумов и Мурманского арктического университета. Приветствуя собравшихся в аудитории МАУ, глава региона поздравил студентов с праздником и выступил с лекцией на тему «Фундаментальная основа будущего Мурманской области».

Губернатор рассказал о национальных целях развития страны до 2030 года, стратегическом плане «На Севере – жить» и реализации масштабных проектов в регионе, которые определяют будущее экономики. Особое внимание он уделил теме газификации и энергетики, созданию минерально-сырьевых центров и значению Северного морского пути для Мурманской области и страны в целом.

«Чтобы развивать промышленность и экономику, необходимы ресурсы. И, прежде всего, конечно, углеводородные – это нефть и газ, редкоземельные металлы. Поэтому Арктика сегодня – территория борьбы ключевых и сильных держав мира, которые думают над тем, как человечество будет жить в следующие 100, 200, 300 лет. И наша с вами задача – сделать так, чтобы будущие поколения России имели необходимые ресурсы, становились сильнее и влиятельнее», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис поделился со студентами планами по модернизации инфраструктуры МАУ, который играет стратегическую роль в подготовке кадров для освоения Арктики. На обновление университета уже направлено 13,5 млрд рублей. Кроме того, он включён в программу «Приоритет – 2030», а на его базе будет создан кампус мирового уровня. Это предложение поддержал Президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы завершаем разработку концепции, в этом году приступим к проектированию и в ближайшие пять лет будем поэтапно ремонтировать прежние корпуса, строить новые и современные. Так что скоро у нас появится самый крутой университет в Арктике», – сказал Андрей Чибис.

После лекции состоялась оживленная беседа в формате «открытого микрофона». Губернатор подчеркнул, что закрытых тем для обсуждения нет. Студенты задавали самые разные вопросы: от особенностей сжиженного природного газа до стратегической роли Мурманской области в развитии Арктики. Не остались без внимания и личные темы: молодёжь интересовалась, какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь успеха, а также спрашивала о карьерном пути губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь праздника Андрей Чибис вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области лучшим студентам – участникам проекта «Амбассадоры Профессионалитета». Наград также удостоены кураторы проекта Мурманского медицинского колледжа и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/