Губернатор Андрей Чибис провёл выездное совещание по исполнению плана реновации ЗАТО Александровск

16 июля в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис провёл выездное совещание по исполнению комплексного плана реновации ЗАТО Александровск.

С 2020 по 2023 год на территории самого большого ЗАТО Мурманской области реализовано свыше десятка мероприятий по капитальному ремонту социальных объектов, а также проведен капремонт 75 многоквартирных домов, более ста муниципальных квартир в Гаджиево, Полярном и Снежногорске; демонтаж 15 многоквартирных домов, непригодных для проживания в н.п. Оленья Губа, Полярном и Гаджиево. В планах на ближайшие годы - капремонт здания школы №266, ремонт междворовых проездов и автомобильных дорог местного значения, ремонт 139 временно незаселенных квартир в Снежногорске, Гаджиево, Полярном, н.п. Оленья Губа, капремонт крыш и фасадов 41 многоквартирного дома в Снежногорске, Гаджиево, Полярном, строительство в Гаджиево детского сада на 220 мест; капремонт коммунальных систем в Снежногорске и Полярном.

«Внимание к городам, населённым пунктам, гарнизонам, где проживают наши военнослужащие и их семьи, всегда находится на особом контроле регионального правительства. Благодаря тому, что президент Владимир Путин поддержал нашу инициативу по системному плану реновации ЗАТО, у нас стало больше возможностей менять жизнь и быт наших военнослужащих к лучшему. То, что делается сегодня в наших ЗАТО, и то, что будет сделано в дальнейшем, существенно изменит их облик. Важно, что вопросы, которые задают северяне, ещё раз указывают на эффективность этой работы. Люди хотят жить и развиваться здесь, в Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках рабочего выезда в Снежногорске и Гаджиево глава региона посетил объекты, которые создаются в ЗАТО Александровск в рамках плана «На Севере -жить!» и программы реновации ЗАТО. Так, в Снежногорске в высокой степени готовности находятся молодёжные пространства «Сопки» и «СОПКИ.СПОРТ», благоустроенный в рамках плана «На Севере – жить!» двор у набережной Преминина, - специалисты продолжают приводить в порядок прибрежную зону. Губернатор осмотрел благоустроенную набережную у центральной площади, которая преобразила центр города и, судя по числу отдыхающих, стала одним из самых любимых мест для жителей города. Благоустроены дворовые территории в районе домов по улице Мира в Гаджиево и Октябрьской в Снежногорске. Отремонтирована площадка для олимпиадной подготовки «Уникум» по гранту «Арктической школы» в школе №276. В районе домов 91-95 на Душенова установлена современная детская площадка с памп-треком. А в 2024 году по инициативе жителей в районе домов 129-131 на Колышкина будет установлена детская площадка с инклюзивным оборудованием. Всего с 2020 года в Снежногорске и Гаджиево установлено 8 детских и спортивных площадок.

Фото: https://gov-murman.ru