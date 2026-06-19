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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 16:00

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание антинаркотической комиссии Мурманской области

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание региональной антинаркотической комиссии. Участники рассмотрели вопросы, связанные с безопасностью детей и молодёжи, особое внимание уделили борьбе с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и методам профилактической работы в образовательных организациях и муниципалитетах.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул позитивные тенденции: по итогам пяти месяцев 2026 года количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 75%. Снижается число подростков, состоящих на профилактическом учёте за потребление наркотических средств. Продолжается системная профилактическая работа в школах, колледжах и вузах. Высокий уровень вовлеченности в профилактическую деятельность показывает система образования региона: социально-психологическим тестированием охвачено более 96% обучающихся, а по его итогам выстраивается адресная работа с ребятами, находящимися в группе риска.

«Все это позволяет выявлять проблемы на ранних этапах и принимать необходимые меры поддержки. Тем не менее, мы с вами должны понимать, что технологии продажи, распространения постоянно совершенствуются. Это значит, что нам нужно быть начеку, активно работать и искать новые решения, которые препятствует распространению наркотиков. Одно из ключевых и важных – создание возможностей для альтернативной занятости молодёжи, дополнительного заработка. У нас в регионе этим целям отвечает программа «Работа рядом». На её реализацию ежегодно мы выделяем из областного бюджета порядка 300 млн рублей, создаем рабочие места. Это отличная альтернатива для ребят: занятость полезным трудом с хорошей зарплатой. Прошу глав муниципалитетов и Министерство труда и социального развития внимательно контролировать реализацию, если есть предложения и дополнения как сделать её более эффективной – вносите, рассмотрим», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что создавать условия, при которых у подростков и молодых людей будет меньше причин попадать в поле зрения наркоторговцев – это общая задача властей, правоохранительных органов, системы образования, здравоохранения, муниципалитетов, общественных организаций и родителей. Губернатор призвал коллег вести тщательную аналитику и постоянно координировать совместную работу.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569709/#&gid=1&pid=2

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