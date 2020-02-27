Губернатор Андрей Чибис провёл заседание антитеррористической комиссии в Мурманской области

Сегодня в правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание региональной антитеррористической комиссии. Центральная тема совещания – обеспечение защищенности социально значимых объектов в регионе и дополнительные меры по совершенствованию их безопасности.

Открывая встречу, глава региона обозначил, что задача комиссии – открыто обозначить существующие проблемы и выявить лучшие практики по обеспечению безопасности граждан. Это позволит выработать четкие решения, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности, профилактику правонарушений, предупреждение и пресечение противоправных действий на территории Кольского Заполярья.

«Для предотвращения и минимизации рисков совершения террористических актов крайне важно регулярно проводить профилактические мероприятия во всех социальных учреждениях региона. Также, безусловно, важна правильная организация мероприятий с массовым пребыванием людей. Наша общая задача – выявить «слабые звенья» и выработать комплекс дополнительных мер по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов», – сказал губернатор, выступая на заседании комиссии.

В заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии в Мурманской области, главы муниципальных образований региона, руководители различных организаций и ведомств, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.